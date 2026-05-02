الخارجية التركية: وصول 59 ناشطا من أسطول “الصمود” إلى إسطنبول بعد اعتقالهم في “إسرائيل”

أعلنت وزارة الخارجية التركية وصول 59 ناشطا من 14 دولة، كانوا قد اعتقلوا على متن أسطول “الصمود” بعد أن اقتحمت القوات الإسرائيلية سفنهم في البحر المتوسط، إلى مطار إسطنبول.

وهبطت الطائرة التي كانت تقل المشاركين في الأسطول العالمي، والذين احتجزتهم القوات الإسرائيلية، قادمة من جزيرة كريت اليونانية.

وأوضحت الوزارة أن 18 مواطنا تركيا كانوا من بين المحتجزين قد عادوا إلى البلاد. ومن المتوقع أن يصل مواطنان تركيان آخران، لم يتمكنا من الصعود على متن هذه الرحلة بسبب الفحوصات الطبية، إلى تركيا غداً الأحد.

إلى جانب المواطنين الأتراك، ضمت الطائرة نشطاء من جنسيات أخرى، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الخارجية التركية، وهم: 4 من الولايات المتحدة و5 من الأرجنتين و2 من أستراليا و1 من البحرين و2 من البرازيل و6 من بريطانيا و1 من هولندا و3 من إسبانيا و2 من إيطاليا و10 من ماليزيا و1 من المكسيك و1 من باكستان و2 من نيوزيلندا.

وكانت القوات الإسرائيلية قد استولت على السفن في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت اليونانية يوم الأربعاء الماضي، في مسافة تبعد حوالي 1200 كيلومتر عن ساحل غزة، وتم احتجاز النشطاء، وقد أثار هذا الإجراء غضباً دوليا واسعا.

يُذكر أن أسطول “الصمود” كان يهدف إلى كسر الحصار البحري على قطاع غزة وتوصيل مساعدات إنسانية، وسبق أن أعربت إسبانيا عن إدانتها الشديدة للعملية، واستدعت القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، مؤكدة متابعتها لحالة معتقليها، بينما أصدرت الحكومة الماليزية بيانا تطالب فيه بالإفراج الفوري عن مواطنيها العشرة.

المصدر: روسيا اليوم