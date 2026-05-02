الولايات المتحدة تبرم صفقة مع قطر لبيعها أنظمة باتريوت بأكثر من 4 مليار دولار

وافقت الخارجية الأمريكية على بيع أنظمة باتريوت بمختلف تعديلاتها إلى قطر، بقيمة تبلغ نحو 4.01 مليار دولار، في خطوة تعزز القدرات الدفاعية لدول الخليج وسط توترات إقليمية متصاعدة.

وتشمل الصفقة، وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن الوزارة، توريد 200 صاروخ أرض-جو من طراز باتريوت باك-2 (جيم-تي)، و300 صاروخ من طراز باتريوت باك-3 (إم إس إي)، بالإضافة إلى المعدات ذات الصلة وخدمات إعادة التزويد والصيانة لأنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.

ويأتي هذا الاتفاق في إطار التعاون الاستراتيجي بين واشنطن والدوحة، ويعكس التزام الولايات المتحدة بدعم أمن حلفائها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تُعد أنظمة باتريوت من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً وقادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات المعادية والصواريخ المجنحة على ارتفاعات مختلفة.

وتُعد هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة من الاتفاقيات الدفاعية التي تبرمها الولايات المتحدة مع دول الخليج، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، لا سيما بعد التصعيد العسكري بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، والذي شمل ضربات متبادلة استهدفت مواقع في إيران والأراضي الإسرائيلية وقواعد أمريكية في المنطقة، بما في ذلك قطر التي تستضيف إحدى أكبر القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن تخضع الصفقة للمراجعة النهائية من قبل الكونغرس الأمريكي قبل إتمامها بشكل رسمي، في حين أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذا البيع يعزز الأمن الإقليمي ولا يخل بالتوازن العسكري في المنطقة، وفقاً للقوانين الأمريكية المنظمة لصفقات الأسلحة الخارجية.

المصدر: روسيا اليوم