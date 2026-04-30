سيمور هيرش : ترامب يفقد الثقة بـ “إسرائيل”

كشف الصحفي الاميركي سيمور هيرش نقلا عن مصدر إسرائيلي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقد ثقته بإسرائيل.

وقال المصدر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم له معلومات مضللة بشأن فرص نجاح العملية العسكرية ضد إيران.

ونقل هيرش في مدونته عن المصدر الإسرائيلي قوله إن “الرئيس لم يعد يثق بإسرائيل”، مشيرا إلى أن ترامب بات يشكك في التقديرات التي روجت له حول إمكانية تحقيق تحول جذري في موازين القوى داخل إيران عبر الخيار العسكري.

وبحسب التقرير، يرى ترامب أن المخاوف الإسرائيلية من البرنامج النووي الإيراني لا تتطابق مع الحسابات الأمريكية، حيث تعتبر تل أبيب امتلاك إيران قدرات نووية تهديدا وجوديا، بينما لا يشاركه الرئيس الأمريكي هذا التقييم بالحدة نفسها.

وأوضح هيرش أن هذه الفجوة في الرؤية الاستراتيجية ساهمت في تعميق التوتر بين الجانبين، خاصة مع استمرار الخلاف حول كيفية التعامل مع طهران بين الخيار العسكري أو المسار التفاوضي.

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الأوساط الإسرائيلية تشعر بخيبة أمل من مواقف ترامب، معتبرة أنه أبدى استعدادا لتجاهل المصالح الإسرائيلية، كما انتقدت طريقة إدارته للمفاوضات مع إيران، لا سيما إعلانه المتكرر عن تحركاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما ينظر إليه كعامل يضعف فرص التوصل إلى تفاهمات حساسة.

وتأتي هذه التباينات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا منذ اندلاع المواجهة العسكرية في 28 شباط / فبراير، مرورا بإعلان وقف إطلاق النار المؤقت، وصولا إلى تعثر المحادثات بين واشنطن وطهران، ما يعكس تعقيد المشهد وتضارب المصالح بين الحلفاء.

المصدر: روسيا اليوم