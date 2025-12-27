بن غفير يحث الاسرائيليين على التسلح بعد عملية بيسان

حثّ وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “إيتمار بن غفير” الاسرائيليين على التسلح والانضمام إلى وحدات الاستجابة، بعد عملية مزدوجة في بيسان امس الجمعة أسفرت عن مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين.

وقال بن غفير إن “تحييد منفذ الهجوم من قبل مسلح ساهم في الحد من عدد الضحايا”، مشيرًا إلى أن “تشديد قوانين الترخيص وتطبيق عقوبة الإعدام على الإرهابيين يساهمان في حماية المدنيين”.

ونفذت شرطة العدو التحقيقات مع الشاب الفلسطيني المنفذ، الذي دهس وهاجم المستوطنين بسكين، وأُصيب خلال اعتقاله.

ويأتي هذا التحرك بعد حملة عسكرية إسرائيلية مستمرة منذ يناير 2025 في شمال الضفة الغربية، والتي تشمل مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، وأسفرت عن نزوح نحو 50 ألف فلسطيني، مع تدمير منازل وممتلكات، في خطوة تعتبرها جهات حقوقية عقابًا جماعيًّا مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة.

المصدر: موقع الجزيرة