    صاروخ روسي يضرب أوديسا الأوكرانية وسط حديث عن تقدم سياسي

      وقال حاكم أوديسا “أوليغ كيبر” إن “القصف الروسي طال البنية التحتية للميناء، ما أدى إلى سقوط الضحايا واندلاع حريق في موقف للشاحنات”، مشيرا إلى أن الهجوم وقع الجمعة.

      في المقابل، أعلنت أوكرانيا تنفيذ ضربة استهدفت ناقلة تابعة لما يعرف بـ”الأسطول الشبح” الروسي في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط.

      ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات سياسية، إذ أكد مسؤول في البيت الأبيض عقد لقاءات بين مبعوثين أميركيين وممثلين عن أوكرانيا ودول أوروبية، فيما قال وزير الخارجية الأميركي “ماركو روبيو” إن “تقدمًا تحقق، رغم بقاء القضايا الأصعب في المراحل الأخيرة من أي تسوية”.

