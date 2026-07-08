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   23 محرم 1448   
   بيروت 19:23
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    جثمان الطاهر للقائد الشهيد الامام السيد علي الخامنئي بات على مقربة من منطقة بين الحرمين وسيدخل هذا المكان المقدس قريبًا

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