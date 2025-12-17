الأربعاء   
   26 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 15:31
    لبنان

    بعد تنسيق مباشر مع بلدية برج البراجنة… تقديم نظام طاقة شمسية لمركز الدفاع المدني

      تسلّم مركز الدفاع المدني الإقليمي في برج البراجنة نظام طاقة شمسية مقدَّمًا من سفارة بولندا في لبنان بالتعاون مع الجمعية البولندية للمساعدات الدولية (PCPM)، وذلك نتيجة تنسيق مباشر مع بلدية برج البراجنة.

      جاء ذلك خلال زيارة سفيرة بولندا الدكتورة ألكساندرا بوغوفسكا-ماكايب إلى المركز، بحضور المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، ورئيس بلدية برج البراجنة المهندس مصطفى حرب، حيث تم التأكيد على أهمية المشروع في تعزيز جهوزية المركز وضمان استمرارية عمله.

      وعلى هامش الزيارة، جرى لقاء بين رئيس البلدية والسفيرة، تم خلاله الاتفاق على توسيع التعاون في عدد من المشاريع المستقبلية ضمن نطاق بلدية برج البراجنة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز الخدمات الحيوية في البلدة.

      المصدر: جمعية العمل البلدي

