العميد خريش تفقد مركز الدفاع المدني الجديد في اتحاد بلديات المنية

قام المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش، على رأس وفد من المديرية العامة، بجولة تفقدية في منطقة المنية، استهلها بزيارة مقر اتحاد بلديات المنية حيث كان في استقباله رئيس اتحاد بلديات المنية – رئيس بلدية المنية توفيق زريقة، بحضور رؤساء البلديات المنضوية في الاتحاد وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجرى البحث ،وفق بيان عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني، في” سبل تعزيز جهوزية الدفاع المدني في المنطقة وتطوير مركز المنية وإنشاء غرفة عمليات محلية للطوارئ”.

ثم انتقل اخريش إلى مركز الدفاع المدني الجديد في اتحاد بلديات المنية، حيث اطلع على المراحل الأخيرة لاستكمال المبنى وتجهيزه، والذي جرى إنشاؤه بتمويل من الحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية KfW، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام