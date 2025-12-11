حماس التطرف أصبح “سياسة رسمية معلنة” للاحتلال تستوجب موقفاً دولياً حازماً

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة تهديد الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، بإزالة قبر المجاهد الشيخ عز الدين القسام، معلنة أن هذا التهديد يمثل “تعدياً غير مسبوق على الحرمات وانتهاكاً للمقدسات”.

وأكد القيادي في الحركة، محمود مرداوي، أن إعلان بن غفير عن اتخاذ “الخطوة الأولى” لإزالة قبر الشهيد القسام، يأتي ليضاف إلى سلسلة “الجرائم والانتهاكات الخطيرة ضد أبناء شعبنا وجرائم حرب الإبادة في غزة”، ويمثل استباحة واضحة لقبور الأموات. انحدار أخلاقي ومحاولة لطمس ذاكرة الأمة وشدد مرداوي على أن هذا السلوك يكشف “حجم الانحدار الأخلاقي الذي بلغه الاحتلال”، ويعبر عن عقلية انتقامية لا تتردد في العبث بتاريخ الشعب الفلسطيني ورموزه الوطنية والدينية.

ولفت القيادي في حماس إلى أن استهداف قبر الشيخ عز الدين القسام، العالم السوري المجاهد الجليل الذي يعد “أيقونة دينية وثورية في تاريخ مقاومتنا الفلسطينية والعربية ضد الظلم والاحتلال”، ليس مجرد اعتداء على قبر، بل هو “محاولة لطمس ذاكرة أمة وإزالة شاهد من شواهد كفاحنا المستمر”. وأكد مرداوي أن المساس بحرمة الأموات يفضح “العقلية الفاشية التي تحكم حكومة الاحتلال”، ويؤكد أن التطرف أصبح “سياسة رسمية معلنة”، تستوجب موقفاً دولياً حازماً لـ “لجم هذا التوحش”.

واختتم مرداوي تصريحه بالتأكيد على أن الاحتلال “لن ينجح في محو إرث الشيخ عز الدين القسام وبطولاته وبطولات من حملوا الراية من بعده جيلاً بعد جيل حتى يومنا هذا، وسيظل حيًا في وجدان شعبنا وأمتنا”.

المصدر: شهاب