دهم واعتقالات في الضفة.. والمستوطنون يواصلون استهداف المزارعين الفلسطينيين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم السبت، حملات الاقتحام في مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس، تزامنًا مع اعتداءات متصاعدة للمستوطنين ضد المزارعين الفلسطينيين في عدد من المناطق.

ففي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة دورا، ونشرت آلياتها العسكرية في شوارعها، ونصبت حواجز متنقلة، قبل أن تداهم منازل وتعتقل فلسطينيًا، وسط تحليق مكثّف لمسيّرة في سماء المنطقة. كما طالت الاقتحامات بلدات بيت كاحل وبيت أمر وسعير، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز وفتشت منازل واعتقلت عددًا من الشبان.

وفي رام الله، دهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة البيرة، ولا سيما منطقة جبل الطويل، مطلقة الرصاص الحي والمعدني وقنابل الصوت والغاز. وشهدت قرى النبي صالح وكفر مالك وبيت ريما مواجهات امتدت لساعات، تخللها إطلاق كثيف للغاز وانسحاب قوات الاحتلال بعد انتشارها في الأحياء السكنية.

أما في القدس، فقد اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدّو الليلة الماضية، مستخدمة الرصاص الحي والغاز السام بكثافة، قبل أن تعتقل عددًا من الشبان. وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي برقين وعرابة، حيث اندلعت مواجهات عنيفة، وأفادت مصادر محلية باستهداف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة محلية الصنع خلال الاقتحام.

وامتدت عمليات الدهم والاقتحام فجر السبت إلى بلدات قباطية وشقبا وقبيا ورنتيس وبرقا وسبسطية، إضافة إلى طولكرم وعزون، وسط انتشار عسكري واسع وترويع للأهالي. وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية نفذت اعتداءات وتنكيلًا بحق عدد من الشبان، بينهم ثلاثة تعرضوا للضرب المبرح بعد احتجازهم قرب حاجز أريحا، إضافة إلى اعتداءات مماثلة في جنين وحاجز شافي شمرون، وفي بلدة الرام شمال القدس. كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة رضيع يبلغ 20 يومًا بالاختناق في بلدة مادما جنوبي نابلس.

بالتوازي، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين. ففي بادية يطا، حاول مستوطنون من البؤرة الاستيطانية “شمعون” منع أصحاب أرض فلسطينية من حراثة أراضيهم، بذريعة حماية خط مياه أقاموه حديثًا، قبل أن تتدخل قوات الاحتلال وتغلق المنطقة وتصادر مفاتيح الجرارات الزراعية.

كما هاجم مستوطنون مزارعين في قرية الزويدين جنوب الخليل، ومنعوهم من مواصلة زراعة أراضيهم واعتدوا عليهم وسط حماية قوات الاحتلال.

وقالت هيئة الجدار والاستيطان إن الشهر الماضي شهد نحو 621 اعتداءً نفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة، في مؤشر على التصعيد المنهج من قبل جماعات المستوطنين ضد الفلسطينيين وأراضيهم.

