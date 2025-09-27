فنزويلا | مادورو يعتبر إغلاق قناته على يوتيوب “فشلاً” ويؤكد استمرار وصول رسائله الى الجمهور

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إغلاق قناته على منصة يوتيوب “فشلاً”، مشيراً إلى أن رسائله تصل للجمهور عبر حسابات أخرى على المنصة.

وأوضح مادورو، خلال كلمة متلفزة من أمام القادة العسكريين، أن يوتيوب فشل في منع وصول رسائله، وتابع قائلاً إنه “كلما زادت الرقابة، وصل الرسالة أكثر”، واصفاً إدارة المنصة بـ”الإمبرياليين الحمقى”.

كما أشار مادورو إلى تجارب سابقة للرقابة على منصات التواصل، منها حظر بثه المباشر على تيك توك في 2023، وإغلاق حسابه على فيسبوك في 2021 لفترة شهر، إضافة إلى تعليق استخدامه لتطبيق واتساب خلال احتجاجات أغسطس 2024، داعياً إلى التحول إلى تطبيقات أخرى مثل تيليغرام ووي تشات الصينية.

وأكد الرئيس الفنزويلي أن الإجراءات لم تمنع وصول رسائله إلى الجمهور، معتبراً أن الرسالة أصبحت تصل بشكل أوسع رغم القيود.

يذكر أن قناة مادورو كانت تضم 233 ألف مشترك، وأن إغلاقها يأتي في وقت يشهد فيه البحر الكاريبي نشر قوات أمريكية، وهو ما تعتبره كاراكاس تهديداً.

وسبق أن أغلقت يوتيوب في 2020 القناة الرسمية لفنزويلا، “فينزولانا دي تيليفيزيون”، وأغلق في أغسطس 2024 قناة برنامج التلفزيون الخاص بالدبلوماسي والقيادي الفنزويلي ديوسدادو كابيلو بعد وصولها 100 ألف مشترك.

المصدر: وكالات