مادورو يطالب المحكمة الأمريكية بلائحة الاتهامات الموجهة ضده

طالب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المحكمة الأمريكية بلائحة الاتهامات الموجهة ضده.

وتنص الشكوى التي قدمها فريق دفاع مادورو على ما يلي: “يطلب مادورو بكل احترام من المحكمة إسقاط لائحة الاتهام الموجه ضده”.

وادعى الرئيس الفنزويلي وجود انتهاك لحقوقه الدستورية من قبل السلطات الأمريكية، كما اصرّ فريق الدفاع عن مادورو على انتهاك حقوقه في أثناء المحاكمة.

ويطالب الادعاء بمحاكمة عادلة لمادورو في الولايات المتحدة، إذ تُمنع كاراكاس حاليا من دفع تكاليف دفاعه.

ويؤكد البيان أن “سلوك الحكومة الأمريكية لا يقوّض حقوق مادورو فحسب، بل يقوّض أيضا التزام المحكمة بإجراء محاكمة عادلة”.

المصدر: روسيا اليوم