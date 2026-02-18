الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 12:20
    دولي

    تأجيل ثان لمحاكمة الرئيس الفنزويلي مادورو في نيويورك بسبب “عقبات لوجستية”

      أفادت قناة “يونيفزيون نوتيسياس” بتأجيل الجلسة الثانية في قضية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في نيويورك من 17 آذار إلى 26 آذار لأسباب لوجستية.

      وجاء التأجيل بناءً على طلب فريق الدفاع عن مادورو، حيث أشار الادعاء إلى مشاكل تتعلق بالجدولة واللوجستيات. وفي نهاية المطاف، اتفق الطرفان على إعادة تحديد موعد الجلسة لتُعقد يوم 26 آذار في محكمة فيدرالية بنيويورك.

      وكانت الجلسة مقررة سابقًا في 17 آذار 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت نيويورك، بعد أن نفذت القوات الأمريكية في 3 كانون الثاني عملية خطف في فنزويلا، أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته واقتيادهما إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بـ “الإرهاب المرتبط بالمخدرات”، وفق المزاعم الأمريكية.

      المصدر: نوفوستي

