فنزويلا تعلن ترحيل أليكس صعب إلى الولايات المتحدة

أعلنت حكومة فنزويلا ترحيل المواطن الكولومبي “أليكس صعب” إلى الولايات المتحدة، في إجراء نُفّذ بتاريخ 16 أيار/مايو 2026، مؤكدة أن القرار جاء وفق أحكام تشريعات الهجرة الفنزويلية.

وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن “الترحيل جاء على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن “القضايا المنسوبة إليه معلنة ومعروفة للرأي العام”.

ويُعد أليكس صعب رجل أعمال كولومبياً ارتبط اسمه بالحكومة الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو، وتولى مهام اقتصادية ودبلوماسية عدة، بينها منصب وزير الصناعة قبل إقالته مطلع العام الجاري.

وتتهمه واشنطن بالتورط في قضايا غسل أموال وفساد مرتبطة ببرامج حكومية فنزويلية، فيما سبق أن أثار ملفه توتراً بين واشنطن وكاراكاس عقب تسليمه سابقاً من الرأس الأخضر، قبل الإفراج عنه لاحقاً ضمن صفقة تبادل بين الجانبين.

