الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:02
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    فنزويلا تعلن ترحيل أليكس صعب إلى الولايات المتحدة

      أعلنت حكومة فنزويلا ترحيل المواطن الكولومبي “أليكس صعب” إلى الولايات المتحدة، في إجراء نُفّذ بتاريخ 16 أيار/مايو 2026، مؤكدة أن القرار جاء وفق أحكام تشريعات الهجرة الفنزويلية.

      وأوضحت الحكومة الفنزويلية أن “الترحيل جاء على خلفية اتهامات مرتبطة بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة”، مشيرة إلى أن “القضايا المنسوبة إليه معلنة ومعروفة للرأي العام”.

      ويُعد أليكس صعب رجل أعمال كولومبياً ارتبط اسمه بالحكومة الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو، وتولى مهام اقتصادية ودبلوماسية عدة، بينها منصب وزير الصناعة قبل إقالته مطلع العام الجاري.

      وتتهمه واشنطن بالتورط في قضايا غسل أموال وفساد مرتبطة ببرامج حكومية فنزويلية، فيما سبق أن أثار ملفه توتراً بين واشنطن وكاراكاس عقب تسليمه سابقاً من الرأس الأخضر، قبل الإفراج عنه لاحقاً ضمن صفقة تبادل بين الجانبين.

      المصدر: الجزيرة نت

      مواضيع ذات صلة

      فنزويلا تعلن تسرب مواد هيدروكربونية من ترينيداد وتوباغو وتحذر من تداعيات بيئية خطيرة على السواحل

      فنزويلا تعلن تسرب مواد هيدروكربونية من ترينيداد وتوباغو وتحذر من تداعيات بيئية خطيرة على السواحل

      فنزويلا | كراكاس تصعّد قانونيًا ضد غيانا في نزاع منطقة “إيسيكويبو” الغنية بالخامات

      فنزويلا | كراكاس تصعّد قانونيًا ضد غيانا في نزاع منطقة “إيسيكويبو” الغنية بالخامات

      ديلسي رودريغيز ترفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى 240 دولارًا

      ديلسي رودريغيز ترفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى 240 دولارًا