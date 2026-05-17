شهداء وجرحى بتجدد خروقات الاحتلال الاسرائيلي لوقف النار في غزة

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر الأحد بغارتين من طيران العدو الإسرائيلي على خان يونس ودير البلح، في حين استشهد آخر متأثرا بإصابته الخطيرة، مع مواصلة قوات الاحتلال خرق اتفاق إطلاق النار في قطاع غزة.

وبالسياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية “باستشهاد ثلاثة مواطنين جراء غارة إسرائيلية محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع”.

وذكرت مصادر محلية أن “طائرات الاحتلال قصفت تكية طعام محيط مستشفى شهداء الأقصى، ما أدى إلى ثلاثة شهداء وهم أحمد سالم أبو أسد من مدينة دير البلح، وعبدالرحمن أحمد محمد محيسن (34 عامًا) من سكان جباليا، وإبراهيم ريان”.

وفي وقت سابق الاحد، أكد مصدر طبي “استشهاد المواطن عبد الله أحمد أبو مصطفى وإصابة آخرين بجروح، جراء غارة نفذتها طائرات الاحتلال على منطقة كراج رفح في خان يونس”.

إلى ذلك، استشهد المواطن جهاد سلمان صباح الأحد، متأثراً بإصابته في قصف إسرائيلي سابق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “مدفعية الاحتلال قصفت صباح الأحد، المناطق الشرقية والجنوبية من مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة”، وتابعت “كما أطلقت آليات الاحتلال النار شرقي وجنوبي خان يونس، في حين قصفت مدفعية الاحتلال شرقي مخيم البريج وسط القطاع”.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي باتجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 876 شهيدًا، إضافة إلى 2562 إصابة، إلى جانب تسجيل 776 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,768 شهيدًا و172,664 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام