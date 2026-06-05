لافروف: الولايات المتحدة لم تخف أن اختطاف مادورو كان من أجل خطف النفط

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع صحيفة “إزفيستيا”، أن الولايات المتحدة لم تخف أن الهدف من اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو كان خطف النفط

وقال لافروف: “هذا ما نشهده: فنزويلا – اختطاف الرئيس بذريعة أن نيكولاس مادورو يتزعم عصابة مخدرات. وبمجرد اختطافه، أصبح واضحا على الفور، والأمريكيون لم يخفوا ذلك، أن المغزى كان النفط. لقد أعلنوا أن صناعة النفط الفنزويلية تدار الآن بمشاركة أمريكية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن الولايات المتحدة “أعلنت إيران راعية للإرهاب، وبالتالي كان لا بد من تدميرها كحضارة. لكن لم يتحقق الكثير من ذلك. حاليا تتكاثف الغيوم حول كوبا. والأمريكيون أيضا يفكرون بنشاط في ذلك”.

يذكر أن قوات خاصة أمريكية اعتقلت الرئيس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في كاراكاس يوم 3 يناير الماضي ونقلتهما إلى نيويورك، حيث يواجهان محاكمة بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات. بعد الاعتقال، أدت ديلسي رودريغيز – التي كانت نائبة للرئيس في عهد مادورو – اليمين الدستورية كرئيسة مؤقتة للبلاد.

وأفادت حينها وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي رفض التعليق على التقارير حول الانفجارات في كاراكاس، وكشفت مصادر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كانت على علم بهذه الأحداث.

لاحقا، أعلن ترامب أن الجيش الأمريكي شن ضربات ناجحة ضد فنزويلا ورئيسها نيكولاس مادورو الذي جرى اعتقاله واقتياده إلى خارج فنزويلا، لافتا إلى أن هذه العملية نُفذت بالتعاون مع أجهزة الأمن الأمريكية وسيتم نشر التفاصيل لاحقا”.

المصدر: صحيفة إزفيستيا الروسية