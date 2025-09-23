الثلاثاء   
   23 09 2025   
   30 ربيع الأول 1447   
   بيروت 21:43
    عربي وإقليمي

    حماس تردّ على تصريحات ترامب: الاحتلال هو المعرقل الوحيد لوقف إطلاق النار

      أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بياناً ردّت فيه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي زعم فيها أنّ الحركة ترفض عروض وقف إطلاق النار في غزة، مؤكّدة أنّ الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو هو الطرف الوحيد الذي يعطّل جهود التوصل إلى اتفاق.

      وأشارت الحركة في بيانها إلى أنّها “لم تكن يوماً عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”، مؤكّدة أنّها قدّمت كل المرونة والإيجابية المطلوبة، فيما تعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم بأسره أنّ “مجرم الحرب نتنياهو” هو المعرقل الأساسي.

      وأضافت حماس أنّ نتنياهو انقلب على اتفاق يناير الماضي، وتعامل مع مقترح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بتجاهل كامل، قبل أن يرتكب “جريمة آثمة” باستهداف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة.

      ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى “الانحياز لقيم العدالة” وممارسة دور إيجابي لإلزام حكومة الاحتلال بوقف ما وصفته بجرائم الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، ورفع الغطاء السياسي والعسكري عن الحرب المستمرة على قطاع غزة.

      المصدر: موقع حركة حماس

