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   13 محرم 1448   
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    من طهران… مراسلنا وسام أسد يواكب التطورات واللقاءات

    المصدر: موقع المنار

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