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   29 06 2026   
   14 محرم 1448   
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    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية على احد منازل ابل السقي

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