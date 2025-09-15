الإثنين   
   15 09 2025   
   22 ربيع الأول 1447   
   بيروت 13:26
    عربي وإقليمي

    الإمام الخامنئي: يجب أن تواصل القوى الفلسطينية نضالها إلى أن يُذعن الغاصبون

      اكد الامام السيد علي الخامنئي أنّ أيّ مشروع بشأن فلسطين هو غير قابل للتنفيذ اذا طُرح في غياب أصحابها الشرعيين، أي الفلسطينيين، أو خلافاً لإرادتهم.
      واكد الامام الخامنئي عبر منصة اكس، انه يجب أن تواصل القوى الفلسطينية نضالها السياسي والعسكري والثقافي إلى أن يُذعن الغاصبون لإرادة الشعب الفلسطيني مشددا على ان الكيان الصهيوني كيانٌ غير شرعي وقد تأسس على أساسٍ باطل. واضاف انهم يقولون إنّ الكيان لا يقبل بالاستفتاء العام ، نعم ، نعلم ذلك، أحياناً لا ترغب الحكومات في أمر ما، لكن يُفرض عليها فرضاً؛ إذا واصلت فصائل المقاومة نهجها، فإنّ ذلك الأمر سيتحقق وإذا ما عرف أيّ شخص في العالم سواء أكان مسلماً أم غير مسلم حقائقَ ما يجري في فلسطين، فإنه سيناهض الكيان الغاصب. وختم الامام الخامنئي ان قضية فلسطين ليست قضية إسلامية فحسب، بل إنها قضية إنسانية.

