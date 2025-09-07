حماس تختتم زيارة إلى مصر: الفصائل الفلسطينية اتفقت على مواصلة البحث عن آليات لإنهاء الحرب

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان، أن “وحدة الموقف والميدان تمثل الضمانة لإنهاء الحرب وتعزيز صمود الفلسطينيين في وجه سياسات التدمير والتهجير الممنهجة، التي ينتهجها الاحتلال ضمن مساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة”.

وأكدت الحركة التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في الثامن عشر من آب/ أغسطس الماضي. معلنة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادلاً حقيقياً للأسرى من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء.

البيان جاء إثر اختتام وفد قيادي من الحركة مساء أمس السبت، زيارة إلى مصر، “تناولت سبل إنهاء الحرب على قطاع غزة ووقف تصاعد العدوان الصهيوني في الضفة الغربية والقدس المحتلة”. وضم الوفد برئاسة زاهر جبارين، وعضوية حسام بدران وكمال أبو عون وغازي حمد ومحمود مرداوي، حيث التقى فصائل فلسطينية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات فلسطينية ورجال أعمال في العاصمة القاهرة، “بهدف التشاور وتطوير العمل المشترك ورسم خارطة طريق وطنية”، حسبما جاء في البيان.

وتابع البيان أن “الزيارة جاءت تزامناً مع تصاعد جرائم الاحتلال في قطاع غزة وتزايد سياسة التدمير والتهجير الممنهجة، وذلك في إطار الخطط الصهيونية لإعادة احتلال مدينة غزة واستمرار الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين”.

وقال إن “الفصائل الفلسطينية اتفقت على مواصلة البحث عن آليات لإنهاء الحرب، وإسناد صمود أهالي غزة، والتصدي للعدوان المتصاعد في الضفة والقدس، إلى جانب تعزيز الشراكة الوطنية لإدارة المرحلة المقبلة”.

المصدر: وكالة شهاب