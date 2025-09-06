آلاف البريطانيين يتظاهرون في لندن دعمًا لفلسطين ورفضًا لاستمرار الحرب على غزة

تظاهر آلاف الأشخاص، اليوم السبت، في العاصمة البريطانية لندن تضامنًا مع الشعب الفلسطيني ورفضًا للهجوم الإسرائيلي المتصاعد على مدينة غزة، في وقت دعا فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان المدينة إلى النزوح جنوبًا نحو ما يصفه بـ”المنطقة الإنسانية”، تمهيدًا لشنّ هجوم بري واسع.

وجابت المسيرة، التي رُفعت خلالها الأعلام الفلسطينية واللافتات، شوارع لندن وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة البريطانية، في مشهد يندرج ضمن سلسلة تحركات شعبية تشهدها عدة مدن غربية رفضًا لاستمرار حرب الإبادة التي تدخل شهرها الثالث والعشرين.

بالتوازي، واصل جيش الاحتلال استهدافه المكثف للبنية التحتية المدنية في غزة، حيث دمّر برجًا سكنيًا من 15 طابقًا في حي الرمال بمدينة غزة، وهو الثاني خلال يومين، بزعم استخدامه من قبل مقاتلي حركة حماس.

وأعلن وزير الحرب في حكومة الاحتلال يسرائيل كاتس أنّ العمليات ستستمر، متوعدًا باستهداف مزيد من الأبراج.

وأكد شهود عيان أن البرج المعروف بـ”برج السوسي” سُوِّي بالأرض بالكامل، في حين صدرت أوامر إخلاء جديدة لسكان مبانٍ أخرى في المدينة، وسط مخاوف متصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة.

المصدر: مواقع