حماس: إدخال الاحتلال أسلحة جديدة إلى السجون تصعيد خطير ضد الأسرى

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن إدخال الاحتلال الصهيوني أسلحة جديدة إلى داخل السجون يعد تصعيدًا ممنهجًا وخطيرًا ضد الأسرى العزل، الذين يواجهون أبشع الانتهاكات داخل المعتقلات، مؤكدين أنه يعكس سياسة انتقامية فاشية تهدف إلى تصفية الأسرى وإلحاق أكبر قدر من الأذى الجسدي والنفسي بهم.

وأضافت الحركة أن استخدام أدوات مثل الصواعق الكهربائية والرصاص المطاطي وتحويل الأسرى إلى “حقول تجارب” يمثل جريمة مكتملة الأركان تعكس العقلية العدوانية للاحتلال.

وحذرت من خطورة هذا القرار الإجرامي، الذي يهدد حياة الأسرى بالقتل المباشر أو البطيء، ويشكل خرقًا صريحًا للقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

وحملت الحركة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وسلامتهم، ودعت المؤسسات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لمساءلة الاحتلال ووقف جرائمه المستمرة بحق الأسرى داخل سجون الاحتلال.

المصدر: موقع حركة حماس