حماس: عجز “مجلس السلام” عن إدخال “لجنة التكنوقراط” إلى غزة يعكس حالة ضعف مزرية

شدد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم على أن “عجز مجلس السلام عن إلزام الاحتلال بالسماح للجنة التكنوقراط، برئاسة الدكتور علي شعث، بدخول قطاع غزة، رغم وجودها في القاهرة منذ عدة أشهر، يعكس حالة الضعف المزرية التي يعاني منها المجلس”.

ودعا قاسم مساء السبت “لجنة التكنوقراط إلى توضيح طبيعة العوائق التي تحول دون اضطلاعها بمسؤولياتها داخل القطاع، للرأي العام الفلسطيني والدولي”.

وجدد قاسم “دعوة جميع الأطراف إلى العمل على تمكين اللجنة من دخول قطاع غزة فعلياً، للبدء بعملية الإغاثة والإعمار في أسرع وقت ممكن”.

وأكد قاسم “جاهزية حركة حماس لتسليم اللجنة جميع مجالات إدارة القطاع”.

المصدر: موقع المنار