“حماس” تعليقاً على اغتيال العدو عضو مكتبها السياسي “أبو مصعب”: جريمة بشعة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في بيان اليوم الخميس إن “جريمة الاغتيال التي ارتكبها جيش الاحتلال الإرهابي الليلة بحق الدكتور خالد محمود أبو ندى (أبو مصعب)، عضو المكتب السياسي للحركة ووكيل وزارة التربية والتعليم، وزوجته عبير محمد إسماعيل أبو ندى، إثر استهدافه شقة سكنية غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، تمثل جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الحافل باستهداف المدنيين والكوادر التعليمية والشقق والأحياء السكنية في القطاع”.

وقال البيان “نؤكد أن استمرار سياسة الاغتيالات الممنهجة واستهداف المساكن المدنية، يشكل خرقاً مستمراً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، كما يتحمل ما يُسمّى “مجلس السلام” مسؤولية سياسية وأخلاقية عن استمرار هذه الجرائم نتيجة صمته وعجزه عن وقف العدوان، واستمراره في توفير الغطاء والدعم للاحتلال، بما شجعه على التمادي في سياسة الاغتيالات واستهداف المدنيين والمساكن الآمنة”.

كما قال “إن استهداف الاحتلال الإرهابي للكوادر التعليمية والشخصيات المدنية هو جريمة بشعة تكشف الوجه القبيح للاحتلال، وتعكس استمرار سياساته الفاشية التي تطال مختلف مكونات المجتمع الفلسطيني ومؤسساته المدنية”.

وتابع البيان “لقد مثّل الدكتور خالد أبو ندى نموذجاً وطنياً وتربوياً مشرفاً، وكرّس سنوات عمره لخدمة العملية التعليمية وتطويرها، وساهم في دعم صمود المؤسسات التربوية والتعليمية في قطاع غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها شعبنا الفلسطيني، وباستشهاده تفقد الساحة الفلسطينية والأسرة التعليمية شخصيةً عُرفت بإخلاصها وتفانيها في خدمة الوطن وأبنائه”.

وأكدت الحركة أن “هذه الجريمة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني أو ثنيه عن التمسك بحقوقه المشروعة، وستبقى دماء الضحايا والشهداء شاهداً على المعاناة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا”.

هذا وتقدمت الحركة “بأحرّ التعازي والمواساة إلى عائلة الشهيدين، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني والأسرة التربوية والتعليمية، ونسأل الله تعالى أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يتقبلهما في الشهداء، وأن يلهم ذويهما ومحبيهما الصبر والسلوان”.

المصدر: موقع المنار