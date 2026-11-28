قائد الجيش الإيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى تلبية شروط إيران

قال القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي في حديث له السبت بمناسبة يوم القوات البحرية للجيش إن “مضيق هرمز سيبقى مغلقاً حتى تلبية شروط إيران”، واضاف ان “القوات البحرية للجيش أثبتت استعدادها للتضحية دفاعاً عن وحدة أراضي البلاد وأنها ستتصدى من دون تردد لأي معتد”.

وتابع حاتمي “تخوض القوات البحرية المقتدرة للجيش إلى جانب سائر القوات المسلحة مواجهة مباشرة مع مستكبري العالم”، واضاف ان “المواجهة كشفت ضعف العدو وعجزه في مضيق هرمز وبحر عُمان وكبدته الهزائم المتكررة في الميدان البحري”.

المصدر: موقع المنار