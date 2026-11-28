خاص | الدروس الجيوسياسية من الحرب على إيران (2026)

الجزء الأول: حدود أدوات القوة الأمريكية–الإسرائيلية

موسى محمد حدرج

أعادت الحروب المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي خلال عام 2026 طرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية التي تحتاجها الدول الكبرى حالياً كجزء من دروس وعبر للحروب الحديثة، حول طبيعة القوة في النظام الدولي المعاصر، وحدود قدرة الدول الكبرى على توظيف تفوقها العسكري والتكنولوجي لتحقيق أهداف جيوسياسية واستراتيجية بعيدة المدى. فقد أظهرت العمليات العسكرية، وما رافقها من استهداف للقيادات والمنشآت العسكرية والبنى التحتية، أن التطور الهائل والمتزايد في أدوات الحرب الحديثة لم يلغِ الفجوة بين القدرة على إلحاق الضرر بالخصم والقدرة على إخضاعه أو إعادة تشكيل خياراته السياسية وبالتالي تحقيق نظرية “الحسم” التي تسعى الدول الكبرى والإقليمية لتكون جزءً من نظرياتها الأمنية.

وتكتسب الحروب المفروضة على الجمهورية أهمية خاصة بالنظر إلى التداخل الذي شهدته بين العمليات الجوية والصاروخية، والقدرات الاستخبارية، والحرب السيبرانية، والذكاء الاصطناعي، والضغط الاقتصادي، والتأثير في الممرات البحرية وأسواق الطاقة، بشكل لم يسبق لها مثيل بعد الحرب العالمية الثانية. لم تكن الحرب الأخيرة وليدة تحضيرات عاجلة أو تخطيط آني، بل جاءت حصيلة مسار تراكمي طويل من الإعداد الاستراتيجي والعسكري والتكنولوجي، تعود جذوره إلى السنوات الأولى التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية عام 1979. لعل أحد أهداف الحضور الامريكي في الخليج الفارسي في حرب الخليج الثانية والثالثة هو تطويق ايران فضلا عن الهيمنة على النفط العربي (كتاب رانيا الزواهرة “الحرب الأمريكية الجديدة” ومحمد عليوان “الحرب الأمريكية على العراق”)، كما كشفت عن أن الصراعات المعاصرة لم تعد محصورة في ساحة العمليات العسكرية، بل باتت تمتد إلى المجال الاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والدبلوماسي، بحيث يصبح المجتمع والاقتصاد والمؤسسات الوطنية جزءاً من معادلة الصمود والاستمرار.

وتكتسب هذه الحرب دلالتها من التناقض الصارخ بين الطموح والواقع؛ ففيما تتحدث القيادة البحرية الأمريكية (ممثلة بالأدميرال مايك مولند) حسب الكاتب خالد الاسمر عن خطط لبناء “أسطول من 1000 بارجة” للتحكم بالمياه الدولية، بناءً على استراتيجية أعدها جون بولتن لفرض السيطرة على التجارة العالمية (جيوسياسة المضايق البحرية، وأثرها على الصراع في منطقة المشرق العربي، ص257)، فإن واقع الحال في مضيق هرمز كشف عجز هذه القوة عن تأمين ممر مائي ضيق يبلغ عرضه 20 ميلاً بحرياً.

تنطلق هذه المقالة من فرضية مفادها أن الحرب على إيران تكشف عن اتساع الفجوة بين التفوق العملياتي والقدرة على تحقيق الحسم العسكري والسياسي؛ إذ إن امتلاك أدوات التفوق والهيمنة الأمنية والعسكرية لا يضمن بالضرورة فرض الإرادة على الخصم كما توقعت المؤسسات الاستخبارية الأمريكية مع بداية الحرب الأخيرة. وفي المقابل، تبرز أهمية مجموعة من المقومات المرتبطة بالتماسك الوطني والقومي، والمرونة المؤسسية، والقدرة الإنتاجية، والاستقلال الاقتصادي والعسكري الاستراتيجي النسبي، بوصفها عوامل مؤثرة في قدرة الدول على مواجهة الحروب الممتدة. ولا تهدف هذه القراءة إلى إعلان انتصار طرف أو هزيمة آخر، بقدر ما تسعى إلى استخلاص دروس جيوسياسية واستراتيجية من مجريات الحرب، يمكن أن تشكّل مرجعاً تستفيد منه الدول، بمختلف أحجامها ومواقعها في النظام الدولي، لإعادة تقييم مفاهيم القوة ومحدداتها، وحدود التفوق العسكري والتكنولوجي، ومتطلبات الأمن القومي، وأدوات إدارة المواجهة والصراع في بيئة جيوسياسية متغيرة

1- حدود القوة البحرية: من السيطرة على البحار إلى صعوبة تأمين الممرات الاستراتيجية

كثيراً ما تتباها الولايات المتحدة الأمريكية بقوتها البحرية المنتشرة في أقصاع الأرض، ولكن الحرب الأخيرة حول مضيق هرمز أظهرت أن التفوق البحري التقليدي، مهما بلغ حجمه، لا يضمن بصورة تلقائية حرية الملاحة أو القدرة على تحييد التهديدات غير المتكافئة. فالقوة البحرية لا تتحدد فقط بعدد حاملات الطائرات والمدمرات والغواصات وحتى تلك النووية منها، وإنما أيضاً بقدرة الدولة على حماية خطوط الإمداد والممرات التجارية ومواجهة الألغام البحرية والصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة.

وقد شكل مضيق هرمز أحد أبرز مظاهر انتقال التأثير من المجال العسكري الإقليمي إلى الاقتصاد العالمي. وإذا أردنا فهم حدود القوة البحرية الأمريكية هناك، لا بد من استحضار الوضع القانوني للمضيق نفسه؛ فكما يوضح الدكتور وسام الدين العكله، فإن مضيق هرمز في إحدى مقارباته القانونية”..يفصل بين اقليمين لدولتين متقابلتين هما (إيران، سلطنة عمان)، ويبلغ اتساع المضيق ما بين (20-30) ميلا بحريا، وبذلك فان مياهه تعد بحرا اقليميا لكل من الدولتين المشاطئتين للمضيق، وتمارس كل دولة منهما سيادتها على الجانب المحاور لإقليمها” (كتاب النظام القانوني للمضيق الدولي دراسة تطبيقية على مضيق هرمز في ضوء احكام القانون الدولي، ص 322). وهذه الحقيقة القانونية والجغرافية تعني أن أي محاولة أمريكية لفرض السيطرة أو تأمين الملاحة تصطدم بقيود السيادة الوطنية، وتجعل من الصعب على واشنطن استخدام قوتها البحرية التقليدية دون مخاطرة قانونية وسياسية كبيرة.

تتضح الأبعاد الاقتصادية لهذه الأهمية الاستراتيجية من خلال الأرقام التي أوردها تقرير خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي (CRS) بعنوان ” The Strait of Hormuz: Security Developments and Impacts on Oil, Gas, and Other Commodities” ، مرّ عبر المضيق عام 2025 نحو ربع التجارة البحرية العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية، ونحو 19% من صادرات الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي جعل اضطراب الملاحة فيه عاملاً مؤثراً في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية . وفي هذا السياق، تكتسب مقولة الجنرال الأمريكي “بروس ك هولوداي” التي أوردها الكاتب بروس بالمر وآخرون، أهمية استراتيجية بالغة، حين قال: “..إذا تقلصت إمداداتنا النفطية بصورة لافتة، فإن النتيجة الأكثر خطورة ربما ستكون نقصاً فورياً في فاعليتنا العسكرية، وستنقص قدرتنا على استخدام أسلحة الحرب إلى الصفر تقريباً… وستصبح مشكلة تخصيص موارد البلاد النفطية مشكلة سياسية ذات إبعاد مخيفة، بكم يجب أن نحتفظ في مخزوننا الاحتياطي الاستراتيجي؟…”. فالمعضلة هنا لا تتعلق فقط بارتفاع أسعار الطاقة، بل بتهديد مباشر لـ”الردع” الأمريكي ذاته، مما يثبت أن التفوق البحري والجوي لا قيمة له إذا انقطعت عنه شرايين الإمداد في الممرات المائية الحساسة (كتاب بروس بالمر وآخرون، الإستراتيجية الأمريكية العليا في الثمانينات، ص 44).

يشير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية IISS إلى أن إعادة فتح المضيق بالقوة تطرح تحديات عملياتية واستراتيجية كبيرة، نظراً إلى قدرة التهديدات غير المتكافئة على الاستمرار رغم تدمير أجزاء واسعة من القدرات البحرية التقليدية للخصم وبذلك، لا تتمثل حدود القوة البحرية في العجز عن تدمير الأسطول المعادي فحسب، بل في صعوبة ضمان أمن المجال البحري بصورة مستدامة وبتكلفة سياسية وعسكرية مقبولة. ومن هنا يتمثل الدرس الجيوسياسي الأول على انه ينبغي للدول الكبرى إعادة النظر في مفهوم السيطرة البحرية، بحيث لا يقتصر على التفوق في الأساطيل والقدرات واعداد القطع البحرية واستعراض القوة، بل يشمل القدرة الفعلية والواقعية لهذه التشكيلات على حماية الممرات الحيوية، وتأمين سلاسل الإمداد، والاستعداد لمواجهة أدوات المنع البحري غير المتكافئة، بما يفرض صياغة عقيدة قتالية تتانسب مع قتال دول اقليمية متوسطة القدرة تعتمد على تكتيكات حروب هجينة (اسم المقالة : The Gulf at War: Geopolitical, Defence and Geo-economic Dimensions) .

2- حدود القوة الجوية: القدرة على التدمير لا تعني تحقيق الحسم السياسي

تتميز الولايات المتحدة الأمريكية بقدرات جوية متقدمة، تُعدّ من بين الأوسع والأكثر تطوراً على المستوى العالمي، وقد شكّلت هذه القدرات على الدوام إحدى أدوات إظهار القوة والردع الاستراتيجي في سياستها الخارجية. وفي هذا السياق، برز الاستعراض الجوي الذي رافق استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الصيني شي جين بينغ في واشنطن، في 23 و24 أيلول 2026، حيث حلّقت قاذفتان استراتيجيتان من طراز B-1B Lancer خلال مراسم الاستقبال في قاعدة أندروز، فيما شهدت مراسم البيت الأبيض في اليوم التالي تحليق قاذفة B-2 Spirit ترافقها أربع مقاتلات F-22 Raptor، في مشهد عكس توظيف القدرات الجوية المتقدمة بوصفها أداة للرسائل السياسية وإظهار القوة العسكرية (Losey, 2026، Air Force Bombers and Fighters Fly Over Chinese Leader’s DC Visit). لكن، هل يكفي امتلاك مثل هذه القدرات لتحقيق التفوق؟ وهل يعني التفوق العسكري، مهما بلغ مستواه التكنولوجي والتسليحي، امتلاك القدرة التلقائية على تحقيق الأهداف السياسية والحسم الاستراتيجي؟

إن الإجابة تقتضي التمييز بين امتلاك أدوات القوة والقدرة على توظيفها عملياتياً، وبين النجاح في تحويل نتائج استخدامها إلى مكاسب سياسية مستدامة. فالتفوق الجوي، على أهميته في تعزيز القدرة على المناورة والضرب والاستطلاع وتقليص حرية حركة الخصم، لا يضمن بالضرورة إخضاع إرادته السياسية أو فرض تسوية تتوافق مع أهداف الطرف المهاجم. وقد أشار كولين جاكسون في دراسته (Retrospect and Prospect: Air Power in the Age of Primacy and Beyond) إلى أن الفاعلية العسكرية للقوة الجوية لا تقابلها بالضرورة فاعلية سياسية مماثلة، إذ تتباين نتائجها وفق طبيعة الخصم والأهداف المراد تحقيقها

وفي هذا السياق، أدّت القوة الجوية الأمريكية دوراً مركزياً في العمليات العسكرية ضد إيران، مستفيدةً من التفوق التقني، والقدرات بعيدة المدى، وأنظمة الاستهداف والنيران الدقيقة، والتكامل بين الطائرات والمنظومات الصاروخية والاستخبارية بمختلف أبعادها التقنية والبشرية. ووفقاً لدراسة المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (Fury from the Skies: A Strategic Analysis of Air Campaign against Iran)، بلغ مجموع الأهداف التي استُهدفت نحو 23,800 هدف خلال أربعين يوماً من الحرب، بمعدل يقارب 595 هدفاً يومياً، فيما تجاوزت كثافة الضربات في الأسبوع الأول ألف ضربة يومياً. غير أن تقييم نتائج هذه الحملة يقتضي التمييز بين النجاح العملياتي في إصابة الأهداف العسكرية وتدميرها، وبين القدرة على تحويل هذه النتائج إلى مكاسب سياسية وتحقيق الحسم الاستراتيجي. وهو ما يبرز إحدى إشكاليات الحروب المعاصرة، المتمثلة في اتساع القدرة على إيقاع الدمار والضغط العسكري، مقابل صعوبة ترجمة ذلك بالضرورة إلى نتائج سياسية واضحة، بما قد يُبقي الصراع مفتوحاً رغم حجم القوة المستخدمة.

وقد أشار تحليل المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إلى أن الحملة الجوية الأمريكية والإسرائيلية، التي تضمنت آلاف الطلعات واستهدفت عدداً كبيراً من المواقع، مثّلت اختباراً واسعاً لفرضية قدرة القوة الجوية وحدها على إسقاط نظام سياسي إقليمي، لكنه خلص إلى أن هذا الهدف المركزي لم يتحقق خلال المرحلة التي تناولتها الدراسة .

وتكشف هذه النتيجة درساً جيوسياسياً آخر يتمثل في محدودية الرهان على الضربات الجوية بوصفها أداة مستقلة لإنتاج تغيير سياسي شامل وهي نفسها النظرية التي استخدمها الكيان الإسرائيلي في لبنان وغزة واظهرت فشلها في تحقيق الأهداف السياسية في سلب المقاومة إرادة القتال. فالقوة الجوية تستطيع تدمير المنشآت وتعطيل القدرات العسكرية وإضعاف البنية التحتية، لكنها لا تستطيع وحدها بناء مؤسسات بديلة أو ضمان استقرار سياسي لاحق أو إنتاج شرعية داخلية للنظام الذي يراد إقامته.

3- حدود القوة الاستخبارية: اختراق الخصم لا يعني التحكم بمآلاته

أظهرت الحرب على الجمهورية الإيرانية أن إدارة العمليات العسكرية الحديثة باتت تعتمد على منظومة استخباراتية متعددة المجالات، تتكامل فيها المعلومات البشرية والإلكترونية والفضائية والقدرات السيبرانية والاستطلاع الجوي، بما يتيح تحديد مواقع القيادات والمنشآت العسكرية ومراكز القيادة والسيطرة، وتحديث قوائم الأهداف وتوجيه الضربات فضلا عن توفير قاعدة بيانات لفهم نيات الخصم وبالتالي قدرة تنفيذ عمليات استباقية ووقائية. فعلى مستوى الاستخبارات البشرية، تشير تقارير صحفية إلى اعتماد إسرائيل على مخبرين ومصادر محلية داخل إيران، أسهمت في تحديد مواقع بعض الأهداف الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق، أفادت وكالة رويترز، نقلاً عن مصدر مطلع على الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية، بأن معلومات قدمها مخبرون على الأرض في طهران ساعدت في تحديد مواقع ثلاثة حواجز أمنية استُهدفت خلال العمليات (Reuters, Israel Targets Iran’s Checkpoints Using Tip-Offs from Informants). كما تناولت تقارير أخرى وجود دعم استخباراتي أمريكي وإسرائيلي لفصائل كردية إيرانية معارضة موجودة في العراق، في إطار محاولات الضغط على طهران وفتح جبهة داخلية محتملة (Axios, Iran War: Kurds Backed by Mossad, CIA May Lead Next Phase for US, Israel)، من دون أن يثبت ذلك بالضرورة مشاركتها المباشرة في تنفيذ العمليات داخل إيران.

أما على مستوى الاستخبارات الإلكترونية والفضائية، فقد برز دور اعتراض الاتصالات ومراقبة الشبكات الرقمية والاستفادة من صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار عن بُعد، بما فيها الرادار ذو الفتحة الاصطناعية (SAR) والحساسات متعددة الأطياف، في رصد المنشآت والتحركات وتوفير المعلومات المكانية اللازمة لتحديد الأهداف. وقد أشار المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إلى مؤشرات على عمليات سيبرانية استهدفت كاميرات المراقبة المرورية في طهران، وتعطيل بعض الاتصالات، واختراق تطبيق «بادة صبا» الديني، فضلاً عن توظيف أدوات رقمية في عمليات التأثير المعلوماتي، مع التنبيه إلى أن المعلومات المتاحة علناً لا تكشف سوى جزء من النشاط السيبراني الفعلي (IISS, War in Iran: Asymmetry in Cyberspace). وفي السياق نفسه، أفادت مجلة Air & Space Forces Magazine بأن القيادة الفضائية والقيادة السيبرانية الأمريكية كانتا من بين الجهات التي ساهمت في المراحل الأولى من العمليات، عبر دعم الجهود الرامية إلى التأثير في قدرات الرصد والاتصالات الإيرانية وتهيئة المجال العملياتي للضربات (Air & Space Forces Magazine, US Space Command Among First Movers in Strikes Against Iran).

وعلى صعيد الاستطلاع الجوي والإنذار المبكر، أسهمت الطائرات المأهولة والمسيّرة ومنصات الاستخبارات الإلكترونية والرادارات الأرضية والبحرية في توسيع نطاق المراقبة وتوفير صورة عملياتية عن المجال الإيراني ومحيطه الإقليمي. وتشمل المنصات المعروفة في الترسانتين الأمريكية والإسرائيلية طائرات RC-135 المخصصة للاستخبارات الإلكترونية، وMQ-9 وMQ-4C للمراقبة والاستطلاع، وP-8 المخصصة للمراقبة البحرية، إلى جانب طائرات G550 الإسرائيلية من طرازات Shavit وEitam و Oron الطائرة الجديدة التي دخلت الخدمة مؤخراً، ومنظومات الأقمار الفضائية الإسرائيلية من سلسلة Ofek الأكثر تطوراً في العالم. كما تؤدي منظومات الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي والإيجابي، مثل THAAD وAegis الامريكي إلى جانب منظومات “حيتس” الإسرائيلية، دوراً في مراقبة التهديدات الجوية والصاروخية واعتراضها ضمن البنية الأمنية الإقليمية للدفاع الصاورخي الموحد والمتكامل التي تبدأ رادارتها من البحرين والكويت وصولاً إلى الأردن والكيان الإسرائيلي ضمن يشكل أكثر من 7 خطوط دفاعية جوية قبل وصولها إلى الكيان. ما يحافظ على الجبهة الداخلية للدول التي تشارك في شن الحرب على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي تكون في بيئة مريحة أكثر.

وتعزز مؤشرات الاختراق الاستخباراتي ما نقلته وسائل إعلام عن مسؤولين إيرانيين بشأن تعرض مؤسسات عسكرية وأمنية وحكومية لاختراقات إسرائيلية. فقد أشار موقع «إيران إنترناشيونال» إلى إقرار مسؤول سابق في الحرس الثوري بوجود اختراقات طالت مستويات مختلفة من المؤسسات الإيرانية، مع توظيف بيانات الخدمات الرقمية والاتصالات وأنظمة المراقبة في تتبع الأفراد وتحركاتهم (Iran International, Senior Guards Commander Admits Deep Israeli Intelligence Infiltration) . كذلك شهدت البنية المصرفية الإيرانية اضطرابات سيبرانية طالت خدمات عدد من المصارف وشبكات الدفع، ما يجعل المواجهة تنتقل إلى الساحة الاجتماعية الداخلية في الجمهورية. لكن رغم كل ذلك كانت المفاجآت في قدرة تحمل البنية الاجتماعي والجبهة الداخلية الإيرانية خارج التوقع.

وعليه، يتمثل الدرس الجيوسياسي الإضافي في أن الاختراق العملياتي في الحروب المعاصرة لم يعد نتاج التفوق الجوي والناري وحدهما، بل أصبح مرتبطاً بقدرة الأطراف على بناء منظومة استخباراتية متكاملة تجمع المعلومات البشرية والاتصالات الإلكترونية والصور الفضائية والاستطلاع الجوي والقدرات السيبرانية، وتحويلها إلى قرارات عملياتية دقيقة وتحقق لها أهداف واقعية حقيقية. فالبرغم من أن هذا التكامل حقيق اختراقات مؤثرة، شملت استهداف قيادات عليا وإضعاف بعض قدرات الرصد والقيادة والسيطرة الإيرانية، غير أن نجاح هذه المنظومة في تحقيق اختراقات تكتيكية وعملياتية لا يعني امتلاك سيطرة استخباراتية شاملة على الدولة أو ضمان انهيار مؤسساتها؛ فالتفوق في جمع المعلومات وتوجيه الضربات يظل مختلفاً عن القدرة على فرض الحسم السياسي والاستراتيجي.

4- حدود التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي: دقة الاستهداف ليست دقة في تحقيق الأهداف

أصبح الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الفضائية وأنظمة المراقبة والتعرف والتصنيف جزءاً أساسياً من منظومات الحرب الحديثة. وقد أتاحت هذه التقنيات تسريع دورة الاستهداف، ودمج كميات كبيرة من البيانات يفوق الخيال، وتحسين القدرة على تحديد الأهداف ومتابعتها، فضلاً عن دعم عمليات القيادة والسيطرة.

وتشير دراسة مختلفة إلى تنامي استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات الاستهداف خلال الحرب على إيران، بما يعكس التحول نحو دمج الخوارزميات في مختلف مراحل العمليات العسكرية، فعلى الجانب الأمريكي، برز نظام Maven Smart System المطوّر بالتعاون مع شركة Palantir، إلى جانب نموذج Claude التابع لشركة Anthropic، في تحليل المعلومات الاستخباراتية ودمج البيانات ودعم تحديد الأهداف وترتيب أولوياتها (The Washington Post, Anthropic’s AI Tool Claude Central to U.S. Campaign in Iran, Amid a Bitter Feud؛ CSIS, What Is Maven Smart System, and What Does It Do?) .

أما إسرائيلياً، فقد تناولت تقارير إعلامية استخدام منظومات مثل Bina وGenie لمعالجة البيانات ودعم القيادة، وLOCHEM لتخطيط الهجمات وتنسيق موجات الضربات، إضافة إلى Tashan لمتابعة عمليات إطلاق الصواريخ وتحديد مواقعها (Ynet, Seconds That Save Lives: How the IDF’s ‘Digital Brain’ Uses AI to Reshape the Battlefield؛ The Jerusalem Post, IDF Commander: Integrated AI, Big Data Changed the Game During War with Iran) . كما أشارت تقارير إلى تطوير منصة إسرائيلية سرية لتحليل بيانات المراقبة والاتصالات وأنماط حركة القيادات الإيرانية، بما يدعم عمليات الاستهداف الموجّه (The Washington Post, Israel Targets Iran’s Leaders with Lethal Expertise Using New AI Platform).

غير أن هذا التطور يطرح إشكالية أساسية تتمثل في الخلط بين الدقة التقنية والفاعلية الاستراتيجية والنتيجة السياسية التي يمكن ضمان تحقيقها؛ فقد تتمكن الخوارزميات من تحديد موقع منشأة أو هدف عسكري بدقة عالية أو قتل قائد او مسؤول رفيع، لكنها لا تستطيع بمفردها تقدير التداعيات السياسية والاجتماعية لتدميره، أو ضمان أن يؤدي استهدافه إلى النتيجة التي تسعى إليها القيادة السياسية. كما لا يلغي توظيف الذكاء الاصطناعي القيود المرتبطة بجودة البيانات واحتمالات الخطأ والتحيز الخوارزمي، أو التساؤلات المتعلقة بسرعة اتخاذ القرار ومدى استمرار الإشراف البشري الفعلي على استخدام القوة. وإلى جانب ذلك، لا يضمن امتلاك هذه التكنولوجيا الاستقلال الاستراتيجي الكامل، نظراً إلى استمرار اعتماد الدول على شبكات التوريد والمعرفة والخبرات والبنى التحتية الخارجية اللازمة لتطويرها وتشغيلها. وبذلك، فإن تسريع دورة الاستهداف لا يعني بالضرورة تحسين التقدير السياسي أو تحقيق الحسم العسكري والاستراتيجي.

5- حدود القوة الإعلامية: التأثير في الرواية لا يعني السيطرة على الوعي

لم تعد الحرب المعاصرة تقتصر على ميدان العمليات العسكرية، بل أصبحت تتضمن صراعاً متواصلاً على تفسير الأحداث وتحديد المسؤولية وإنتاج الشرعية السياسية والأخلاقية. وقد برز ذلك في المواجهة الإعلامية والرقمية بين الأطراف، حيث استخدمت البيانات الرسمية والمنصات الاجتماعية والمحتوى المرئي والمواد المولدة بالذكاء الاصطناعي لتوجيه الرسائل إلى جماهير محلية ودولية متعددة.

وتوضح دراسة كابلان ( Framing War on Social Media: Digital Diplomacy in the 2026 US/Israel–Iran War) ، التي حللت 1,682 منشوراً رسمياً متعلقاً بالحرب على حسابات وزارات خارجية الأطراف الثلاثة على منصة «إكس»، أن الأطراف اعتمدت أطرًا خطابية مختلفة لتفسير الصراع وتبرير مواقفها، وأن اللغة الانفعالية والهجومية ارتبطت بمستويات ظهور وتفاعل أعلى من الخطاب الرسمي التقليدي. فمنصات التواصل الاجتماعي رغم تحيزها للخورازميات المحددة من قبل الشركات التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الامريكية إلا انها كانت بنفس الوقت فرصة للجماهير والدبلوماسيين الايرانيين في استخدامها والالتفاف عليها.

ويشير تقرير وكالة UPI المنشور في 10 حزيران/يونيو 2026 بعنوان (War in Iran Showcases Pentagon’s Break from Public Affairs Norms) إلى أن البنتاغون اعتمد بصورة مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الحرب، مع تقليص الإحاطات الصحفية والمؤتمرات التقليدية، واستخدام منشورات مصورة ذات طابع تعبوي لإظهار نتائج العمليات العسكرية ويذكر تقرير Jewish Telegraphic Agency بعنوان: Israel Just Quadrupled Its PR Budget to $730M Experts Say It Won’t Work أن حملة إعلانية دولية بقيمة 50 مليون دولار وُزعت على Google وYouTube وX وOutbrain، إلى جانب استضافة نحو 400 وفد أجنبي، وإنشاء غرفة إعلامية لمتابعة 250 وسيلة إعلامية ونحو 10 آلاف مادة إعلامية يومياً. لكن القدرات الإعلامية والترويجية لا تعني بالضرورة الإقناع، كما أن القدرة على إنتاج الرواية وفرضها على الأطراف المختلفة، لا تضمن السيطرة على الوعي الجمعي للمجتمعات والشعوب. فاستجابة الجمهور تتأثر بالهوية الوطنية والذاكرة التاريخية والثقافات والخبرة السياسية والثقة بالمؤسسات، فضلاً عن اختلاف البيئات الاجتماعية والإعلامية.

6- حدود الإكراه السياسي والدبلوماسي: حين تعجز القوة العسكرية عن فرض الاصطفاف الدولي

لم تقتصر المواجهة الأمريكية مع إيران على توظيف التفوق العسكري والأمني المعزّز تكنولوجياً وإعلامياً، بل امتدت إلى محاولة بناء اصطفاف دبلوماسي وسياسي واسع يضمن توفير الدعم الإقليمي والدولي للعمليات العسكرية، أو على الأقل تأمين نتائجها الاستراتيجية، بالترهيب تارةً والترغيب تارةً أخرى. وقد برز ذلك في التحركات الأمريكية باتجاه دول الخليج وتركيا ومصر، في وقت كانت فيه هذه الدول تنظر إلى الحرب من زاوية مختلفة، ترتبط بمخاطر اتساع المواجهة وانعكاساتها على أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي. فقد أشار تحليل تشاتام هاوس إلى أن قطر وتركيا والسعودية ومصر كانت معنية بتجنب حرب واسعة مع إيران، خشية تداعياتها على المنطقة ومصالحها الوطنية (Dalay, 2026, Why Are Middle Eastern Governments Lobbying Against a US Attack on Iran?)، وخاصة أن تستقبل على أراضيها قواعد وبنى تحتية أمريكية بشكل واسع. ويكشف هذا التباين أن التقارب الأمني مع واشنطن لا يعني بالضرورة تبني خياراتها العسكرية، وأن الدول الشريكة تحتفظ بحساباتها الخاصة حتى في ظل اعتمادها على المظلة الأمنية الأمريكية.

في المقابل، استخدمت الإدارة الأمريكية خطاب الحماية الأمنية للضغط على أتباعها الأوروبيين والعرب، مطالبة إياهم بتحمل مسؤوليات أكبر في تأمين مضيق هرمز، الذي أصبح إغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه تهديداً مباشراً لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية. غير أن الاستجابة الأوروبية جاءت دون مستوى المطالب الأمريكية؛ وذلك بسبب الأولويات الإقتصادية الداخلية والخطر الداهم من منظورهم في المشكلة الأوكرانية، إذ رفضت ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وحتى بريطانيا، المشاركة الفورية في مهمة عسكرية لفتح المضيق، فيما أبدت دول أخرى استعداداً مشروطاً للمساعدة، مع التأكيد على ضرورة خفض التصعيد أو انتظار توقف العمليات العسكرية. وفي هذا السياق، أعلن ترامب استياءه من موقف “الحلفاء”، معيداً طرح تساؤلات حول جدوى التزامات الولايات المتحدة الأمنية تجاه دول الناتو، ومشيراً إلى أن واشنطن تنفق مبالغ ضخمة لحمايتهم دون أن تحصل على دعم مماثل عند الحاجة (Reuters, 2026, US Allies Reb uff Trump’s Request for Support in Strait of Hormuz؛ Ravid, 2026, Most NATO Members Reject US-Led Hormuz Strait Coalition). وتكشف هذه المواقف عن محاولة أمريكية لتحويل الاعتماد الأمني للحلفاء إلى وسيلة ضغط سياسي، إلا أن رفض الانخراط في الحرب أظهر أن الالتزامات الدفاعية داخل التحالفات لا تعني تفويضاً مفتوحاً لواشنطن في تحديد طبيعة الحروب وأهدافها.

وامتد الضغط الأمريكي إلى المجال المالي، حيث برز العراق مثالاً واضحاً على توظيف أدوات الاعتماد الاقتصادي في إدارة الصراع الإقليمي. فقد أفادت وكالة رويترز بأن واشنطن أوقفت شحنة نقدية تقارب قيمتها 500 مليون دولار كانت متجهة إلى العراق، وعلّقت أجزاء من التعاون الأمني مع بغداد، في سياق الضغط على الحكومة العراقية بشأن نشاط الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران (Reuters, 2026, US Halts Iraq Dollar Cash Shipment After Militia Strikes) ويبدو أنه مرتبط أيضاً بإغلاق وتقييد التجارة عبر المعابر البرية مع إيران. ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على قيمتها المالية، بل تكمن في إظهار قدرة الولايات المتحدة على توظيف موقع الدولار وآليات إدارة العائدات النفطية العراقية كأدوات نفوذ سياسي. وفي السياق الإقليمي الأوسع، اتخذت أذربيجان موقفاً اتسم بالتقارب الاستراتيجي مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب الانخراط المباشر في الحرب والإبقاء على قنوات التعامل مع طهران، وهو ما وصفه تحليل معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي بأنه اصطفاف مقيد بضوابط الحذر الاستراتيجي (Houé, 2026, Alignment and Restraint: Azerbaijan Following the 2026 Iran War). وتوضح الحالتان أن الضغط الأمريكي قد يؤثر في خيارات الدول، لكنه لا يلغي حساباتها الجغرافية والأمنية ولا يضمن تحولها إلى أطراف مشاركة مباشرة في المواجهة.

وعلى المستوى الدولي، سعت واشنطن إلى نقل المواجهة من إطار التحالفات الثنائية إلى المؤسسات متعددة الأطراف، من خلال الدفع باتجاه استصدار قرار من مجلس الأمن يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، والعمل على حشد دعم الدول الأعضاء للمشروع الأمريكي الذي أُعلن عنه في 5 أيار/مايو 2026 بالتعاون مع البحرين وعدد من دول الخليج (US Department of State, 2026, The United States Proposes a UN Security Council Resolution to Defend Freedom of Navigation and Secure the Strait of Hormuz). غير أن السعي إلى تأمين التأييد الدولي لا يعني بالضرورة تحقق الإجماع، كما أن اختلاف المواقف الأوروبية والإقليمية بشأن شرعية الحرب وأهدافها ومآلاتها حدّ من قدرة واشنطن على تحويل خطاب الدفاع عن الحلفاء وحرية الملاحة إلى مشاركة عسكرية جماعية. وهكذا، كشفت الحرب عن فجوة بين امتلاك الولايات المتحدة أدوات الضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسي وابتزاز الدول، وبين قدرتها على إنتاج إرادة دولية موحدة؛ فالقوة التي تستطيع التأثير في قرارات الدول لا تستطيع بالضرورة إجبارها على خوض حرب لا تتطابق أهدافها ومخاطرها مع مصالحها الوطنية.

يتبع …

المصدر: موقع المنار