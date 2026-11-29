مراسلنا ديب حوراني من فلسطين المحتلة يطلعنا على آخر التطورات والمعطيات المتعلقة بالاجتماع بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وغادي إيزنكوت، وأبرز ما خلص إليه من نتائج.

المصدر: موقع المنار