بالصورة | ‏صورة أرشيفية لحضور قائد الثورة الامام الشهيد السيد علي الخامنئي في مياه الخليج الفارسي عند مضيق هرمز ويتوسط أفراد القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني.

المصدر: موقع المنار