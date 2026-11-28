أساتذة الدوام المسائي يطالبون بزيادة أجر الساعة

أكدت لجنة أساتذة الدوام المسائي في بيان، ضرورة إنصاف هذه الفئة من المعلمين، “التي تواصل أداء رسالتها التربوية والإنسانية رغم صعوبة الظروف وقلة الإمكانات.

وأشارت الى أنه “في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان، وما يواجهه أساتذة الدوام المسائي من تحديات متزايدة، وانطلاقا من حرصنا على استمرار التعليم وتأمين الاستقرار التربوي والنفسي والاجتماعي للطلاب، نطالب الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم العالي والجهات الداعمة بضرورة الاستجابة للمطالب الآتية:

أولا: زيادة أجر ساعة التعليم، بما يتناسب مع الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة والنقل والمحروقات، وبما يضمن الحد الأدنى من الحياة الكريمة للأساتذة.

ثانيا: اعتماد أربعة أيام عمل أسبوعيا بدلا من خمسة، تخفيفا للأعباء المالية الناتجة عن التنقل، مع الحفاظ على ساعات الإرشاد التربوي والصحي الضرورية لضمان متابعة الطلاب وتلبية احتياجاتهم.

ثالثا: إعادة تفعيل ساعات الإرشاد التربوي، وتأمين ساعات كافية للإرشاد التربوي والنفسي والسلوكي، بما يضمن المتابعة المستمرة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، وعدم حرمان طلاب الدوام المسائي من هذه الخدمات الأساسية.

رابعا: إنصاف أساتذة الإرشاد الصحي، من خلال إعادة تنظيم ساعات العمل والعقود بما يتناسب مع حجم المسؤوليات والمهام الموكلة إليهم، ولا سيما الملفات الصحية والاجتماعية، والمتابعة اليومية، والحالات الطارئة، والتوعية الصحية، وتوزيع الحصص الغذائية. وفي حال تعذر تأمين الساعات اللازمة، نطالب بإعادة توزيع المهام بما يتناسب مع عدد العاملين وحجم المسؤوليات.

خامسا: ضمان الاستمرارية والاستقرار الوظيفي، من خلال الحفاظ على استمرارية مشاريع التعليم المسائي، وعدم استبعاد الأساتذة الذين راكموا سنوات طويلة من الخبرة والعطاء، وضمان حقوقهم ومستحقاتهم المالية من دون تأخير أو اقتطاع غير مبرر”.

وأضافت: “إن أساتذة الدوام المسائي ليسوا مجرد أرقام في المشاريع التربوية، بل هم شركاء أساسيون في حماية حق الأطفال في التعليم، وفي توفير الدعم التربوي والنفسي والاجتماعي للطلاب الذين يحتاجون إلى الرعاية والمتابعة”.

وأكدت أن “المطالبة ليست امتيازات إضافية، بل حقوق أساسية تضمن كرامة المعلم واستمرار رسالته، فكرامة المعلم من كرامة التعليم، وإنصاف الأستاذ هو استثمار في مستقبل الأجيال”.