العدو الاسرائيلي يصعّد التعذيب بالضفة المحتلة تحت ستار التحقيقات الميدانية

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق الفلسطينيين في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، عبر تنفيذ تحقيقات ميدانية قسرية تتخللها عمليات احتجاز وضرب وتعذيب وتهديد، إلى جانب تخريب المنازل ومصادرة الممتلكات، في ممارسات تتجاوز مزاعم الإجراءات الأمنية.

وفي أحدث هذه الانتهاكات، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غربي نابلس، في عملية استمرت أكثر من ثماني ساعات، تخللتها مداهمة واسعة للمنازل وتخريب محتوياتها، وإخضاع السكان لتحقيقات ميدانية قاسية قبل انسحاب القوات من البلدة.

وبالسياق، أكدت تقارير حقوقية أن “هذه التحقيقات تحولت إلى وسيلة للتنكيل بالسكان، إذ يتعرض المحتجزون لتقييد الأيدي وتعصيب الأعين والاعتداء الجسدي والتهديد المباشر، فيما تُستخدم المنازل والمنشآت المدنية مراكز احتجاز واستجواب مؤقتة، قبل الإفراج عن بعضهم أو نقل آخرين إلى مراكز الاعتقال الرسمية”.

وفي مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، كشفت تقارير حقوقية عن “انتهاكات واسعة خلال اقتحام استمر نحو يومين، استخدم خلاله جيش الاحتلال منازل المواطنين ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق، واحتجز عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، وسط شهادات عن الضرب المبرح والإهانات المتعمدة”.

كما تعرضت عائلات بأكملها للاعتداء خلال مداهمة منازلها، حيث قُيّد شبان وضُربوا أمام ذويهم، بالتزامن مع تخريب الأثاث والممتلكات الخاصة، في مشهد يعكس اتساع نطاق الانتهاكات بحق المدنيين.

وفي قرية تل جنوب غربي نابلس، نفذت قوات الاحتلال حملات اقتحام واعتقال واسعة تزامناً مع تصاعد اعتداءات المستوطنين، وحوّلت منازل فلسطينية إلى نقاط عسكرية مؤقتة، واحتجزت سكانها في ظروف قاسية تفتقر إلى المقومات الأساسية.

وتضمنت شهادات معتقلين أُفرج عنهم تعرضهم للحرمان من الطعام والماء والنوم لساعات طويلة، وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، فضلاً عن الاعتداء عليهم بالضرب عند اعتراضهم على ظروف احتجازهم أو مطالبتهم بحقوقهم الأساسية.

وبحسب معطيات متعلقة بشؤون الأسرى، طالت حملات التحقيق الميداني خلال شهر أكتوبر الماضي نحو 95 فلسطينياً في مناطق متفرقة من طوباس ونابلس والخليل وجنين وبيت لحم وقلقيلية، وترافقت مع أعمال تخريب واسعة للبنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وفي بلدتي المغير وبدو، خضع أكثر من 100 فلسطيني لتحقيقات ميدانية مكثفة خلال يومين فقط، بعدما استولى جيش الاحتلال على منازل وحوّلها إلى مراكز استجواب جماعية، تخللتها اعتداءات بالضرب وتقييد المواطنين في أوضاع جسدية مؤلمة لفترات طويلة تحت تهديد السلاح.

وامتدت الانتهاكات إلى مصادرة الأموال والأجهزة الإلكترونية، ولا سيما الهواتف المحمولة، وتفتيش محتوياتها الشخصية، في انتهاك لخصوصية المواطنين، ضمن ممارسات تستهدف ترهيب السكان والضغط عليهم خلال عمليات الاقتحام.

وتكشف هذه الوقائع عن تحول التحقيقات الميدانية إلى أداة متكررة للتنكيل بالفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر احتجاز السكان داخل منازلهم، واستخدام الممتلكات المدنية لأغراض عسكرية، وممارسة الضغوط الجسدية والنفسية عليهم، وسط مطالبات حقوقية بتدخل دولي لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام