“قوات الصاعقة”: لتعزيز حضور القضية الفلسطينية.. والعودة حق لا يسقط

قالت طلائع حرب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة في بيان لها الاحد بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني “في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تؤكد منظمة الصاعقة أن هذه المناسبة تمثل محطة لتجديد التضامن مع شعبنا الفلسطيني، وتعزيز حضور قضيته الوطنية في وجدان الشعوب وأحرار العالم، وتأكيداً على أن القضية الفلسطينية قضية تحرر وطني وإنساني، وأن ما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة وعدوان وتهجير ومحاولات تصفية لحقوقه الوطنية لن يغيّر من حقيقة الصراع، ولن ينتزع منه حقه في أرضه وحريته واستقلاله وعودته”.

واضاف البيان ان “التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني، في ظل استمرار العدوان الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، يجب أن يرتقي إلى مواقف وخطوات عملية تتجاوز التعبير الرمزي، نحو وقف العدوان، ومحاسبة الاحتلال، ومواجهة سياسات الاستيطان والتهجير والتطهير العرقي، وإنهاء الاحتلال، بما يعزز حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة”.

وتابع البيان “تحيي منظمة الصاعقة شعبنا الصامد في قطاع غزة، الذي يواجه حرب الإبادة والتجويع والتدمير والتهجير، ويثبت بصموده الأسطوري وإرادته الوطنية أن شعبنا عصيٌّ على الانكسار والاقتلاع، كما تحيي شعبنا في الضفة الفلسطينية، الذي يواجه تصاعد جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين، من قتل واعتقال واستيطان وتهجير، في إطار مخطط يستهدف الأرض والإنسان، ويضرب مقومات الوجود الوطني الفلسطيني”.

وقال البيان “كما توجه منظمة الصاعقة تحية الاعتزاز إلى أهلنا المرابطين في القدس، حراس الهوية والمقدسات، الذين يواجهون مخططات التهويد والتدنيس بثبات وإيمان، وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948، صوت الأرض والهوية والعهد، الذين يواصلون صون انتمائهم الوطني والتمسك بحقوقهم رغم كل سياسات القمع والاستهداف”.

واضاف البيان “تؤكد منظمة الصاعقة أن مواجهة المشروع الصهيوني ومخططات تصفية القضية الفلسطينية تستوجب تعزيز الوحدة الوطنية، وتوحيد الموقف الفلسطيني، وتفعيل الدور العربي، وتوسيع دوائر التضامن الدولي، وترسيخ حضور فلسطين في ميادين النضال السياسي والحقوقي والشعبي، باعتبار أن فلسطين ستبقى قضية الأمة المركزية، وأن حقوق شعبها الثابتة لا تسقط بالتقادم ولا تقبل التفريط أو المساومة”، وتابع “في هذه المناسبة، نجدد العهد لشهدائنا وأسرانا وجرحانا، ولشعبنا الصامد في كل ساحات المواجهة، بأن نبقى أوفياء لفلسطين، متمسكين بحق العودة والحرية والاستقلال، حتى انتزاع حقوق شعبنا الوطنية كاملة”، وختم “المجد لشعبنا الفلسطيني الصامد، والحرية لفلسطين، والعودة حق لا يسقط”.

المصدر: موقع المنار