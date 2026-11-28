15 شهيدا و38 مصابا في غزة خلال 48 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية جثامين 18 شهيدا، بينهم 15 شهيدًا جديدًا وثلاثة شهداء انتُشلت جثامينهم، و38 مصابا في ظل استمرار الخروقات والانتهاكات الصهيونية بعد أكثر من عام على سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي السبت إن حصيلة الضحايا منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 11 أكتوبر 2025 ارتفعت إلى 1,720 شهيدا و6,201 مصاب، وأفادت بأن عدد الجثامين التي انتُشلت منذ ذلك التاريخ بلغ 854.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية لحرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 74,790 شهيدا و176,336 مصابا.

وميدانيًا، امتدّت هجمات الاحتلال أمس الجمعة، من جباليا شمالي قطاع غزة إلى رفح جنوبا، ففي مدينة غزة، استشهد أحمد أبو حصيرة ومعاذ صبح، وهما حارسا أمن لدى منظمة “أطباء بلا حدود”، مساء في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على عيادة للمنظمة قرب مجمّع الشفاء الطبي، بعدما أُصيب في وقت سابق عدد من الفلسطينيين، بعضهم بجروح حرجة، في قصف شقة سكنية بعمارة الحساينة في حيّ الرمال.

وفي جباليا، استُشهد إبراهيم كمال أبو شباب متأثرا بجروح أُصيب بها فجرا في قصف منطقة الهوجا، فيما استشهد خالد عساف وأُصيب آخرون إثر استهداف مركبة في بئر النعجة غرب المخيم.

وجنوبا، انتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين ثلاثة شهداء وأجلت مصابَين عقب قصف قرب مسجد معاوية في شارع البحر غربي رفح.

وفي مواصي خان يونس، أُصيب فلسطينيان، أحدهما بجروح خطيرة، في غارة قرب المستشفى البريطاني، فيما أُصيب طفل برصاص قوات الاحتلال مساءً.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام