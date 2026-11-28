“سايه وقاصدك ومينياتور”.. الجيل الجديد من المسيّرات الصغيرة للقوات الجوفضائية للحرس الثوري

صممت القوات الجوفضائية للحرس الثوري وأنتجت 3 طائرات مسيرة جديدة.

في معرض إنجازات القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية الذي أقيم في مدينة مشهد المقدسة، عُرض جزء من المنظومات القديمة وبالطبع الجديدة التابعة لهذه القوة.

ومن الأقسام المثيرة والمهمة في هذا المعرض ظهور ثلاث طائرات مسيرة صغيرة جديدة، إحداها طُوّرت لمهام دفاعية بهدف مواجهة مختلف أنواع الطائرات المسيرة والمسيرات الصغيرة، والنموذجان الآخران لعمليات انتحارية وضرب وحدات العدو من مسافة قريبة.

وفي ما يلي نعرّف بهذه الطائرات المسيرة ونعلن مواصفاتها ومحدداتها.

كوادكوبتر «سايه»؛ نظرة إلى تجارب الحرب الروسية الأوكرانية

الطائرة الأولى المعنية هي كوادكوبتر صغيرة باسم «سايه» طُوّرت لتنفيذ مهام دفاعية ومضادة للطائرات المسيرة.

تصميم هذه الطائرة المسيرة الصغيرة مشابه لتصاميم قريبة من سلسلة Sting أو «الدبور البري» أو P1-SUN، حيث يُستخدم عادةً هيكل صغير مزوّد بأربع مراوح تعمل بالطاقة الكهربائية، وتوجد في مقدمتها منظومة بصرية.

يمكن إقلاع هذه الطائرة المسيرة من أي سطح، واستخدامها للدورية والطيران ثم الهجوم وتدمير الطائرة المسيرة الهدف، خصوصاً المسيرات الصغيرة المتجاوزة.

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مسيرة اعتراضية صغيرة طراز P1-SUN أوكرانية الصنع

خلال الحرب الروسية الأوكرانية، استخدم الطرفان هذا الصنف من الطائرات المسيرة، خصوصاً في العامين الأخيرين، بأعداد كبيرة جداً، وكانت ناجحة جداً.

التصميم البسيط وانخفاض الكلفة هما سر نجاح هذا الصنف من الطائرات المسيرة، التي تتيح عادةً للمستخدم بكلفة تقل عن ألف دولار تدمير مسيرات مهاجمة من أصناف مختلفة أغلى بكثير، ومنع الضغط على مخزون الذخائر الدفاعية الأغلى.

ثلاث مسيرات صغيرة جديدة للقوة الجوفضائية للحرس؛ من اليسار إلى اليمين: «الظل» و«قاصدك» والمسيرة الانتحارية «مينياتور»

بخصوص المواصفات المعلنة لـ«سايه»، يجب القول إن هذه المسيرة الدفاعية الصغيرة تستخدم نظام تصوير حراري، ما يعني إمكانية العمليات ليلاً أو في الأحوال الجوية السيئة.

مدى هذه المنظومة 10 كيلومترات، ووزنها الكلي 2 كيلوغرام، ووزن حمولتها كيلوغرام واحد، وسرعة طيرانها نحو 450 إلى 600 كيلومتر في الساعة، وزمن طيرانها 5 دقائق.

وأخيراً، يمكن إقلاع هذه المسيرة من أي سطح تقريباً أو من طائرات أكبر (كطائرة أم).

«قاصدك»؛ حامل رسالة الموت بقدرة طيران آلي

المسيرة الانتحارية الصغيرة «قاصدك» في الحقيقة تصميم مثير لمواجهة منظومات التشويش والحرب الإلكترونية، ويمكنها أن تصل إلى العدو بنجاح حتى في الظروف الصعبة من حيث البيئات الملوثة بالحرب الإلكترونية.

تستخدم هذه المسيرة نظام طيار آلي وكذلك نظام تهديف بصري، وهو ما يلغي على الأرجح الحاجة إلى الاتصال بالمستخدم أو منظومات مثل GPS، ويساعدها على التوجه إلى الهدف بصورة مستقلة عن المستخدم.

وتمتلك هذه الطائرة المسيرة أيضاً إمكانية الحمل والإطلاق من مسيرة أو طائرة أكبر.

مدى هذه المسيرة الانتحارية نحو 40 إلى 50 كيلومتراً، ووزنها 13 كيلوغراماً، ووزن حمولتها 3 كيلوغرامات، وسرعتها النهائية نحو 90 كيلومتراً في الساعة، واستمرارية طيرانها نحو 45 دقيقة.

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نسخة إيرانية من Switchblade 300 الأمريكية

أما آخر منتج نتناوله في هذا التقرير فهو مسيرة صغيرة بعنوان «المسيرة الانتحارية مينياتور»، وهي تشبه إلى حد كبير التصميم الأمريكي Switchblade 300.

والنقطة المثيرة أن هذا التصميم طُوّر أيضاً للاستخدام في بيئات تخلو من موجات GPS، ويستفيد من الجمع بين الطيران الآلي وتحديد المسار والهدف بصرياً، وهو ما يبقيه، كما سبق توضيحه، محصناً تقريباً بالكامل أمام منظومات الحرب الإلكترونية.

المدى العملياتي لهذه المسيرة نحو 20 كيلومتراً، ووزنها الكلي نحو 2 كيلوغرام و800 غرام، وسرعتها النهائية نحو 250 كيلومتراً في الساعة، وزمن طيرانها نحو 5 دقائق.

يمكن لهذه الطائرات المسيرة الثلاث أن تلبي جزءاً كبيراً من احتياجات القوات البرية التكتيكية، وكذلك الاحتياجات الدفاعية لمواجهة التهديد المتزايد للمسيرات الصغيرة من مسافة قريبة.

المصدر: تسنيم