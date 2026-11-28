العدوان السعودي يصعّد جرائمه بحق اليمنيين ويستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية

وسّع العدوان السعودي اليوم، نطاق اعتداءاته الجوية على عدد من المحافظات اليمنية، مستهدفاً الأحياء السكنية والمنازل والمنشآت الخدمية ومرافق الطاقة والغاز، مخلفاً شهداء وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، وسط تصعيد طال العاصمة صنعاء وتعز والبيضاء وإب ولحج وصعدة.

وتصدرت المجازر بحق المدنيين حصيلة الاعتداءات، عقب استهداف طيران العدوان السعودي مبنى بمدينة التربة بمحافظة تعز، كان يأوي عمالاً بسطاء وباعة متجولين، بينهم باعة آيسكريم، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطناً، غالبيتهم أطفال، في جريمة مروعة أدانتها الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء، مؤكدة بشاعة استهداف المدنيين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش.

وشهدت أمانة العاصمة جريمة أخرى باستهداف حي بئر أبو شملة بمديرية التحرير، حيث أكدت وزارة الصحة والبيئة إصابة 15 مدنياً، بينهم امرأتان، مع وجود إصابات حرجة بين الجرحى، جراء الغارة التي طالت الحي السكني.

وامتدت الاعتداءات إلى منازل المواطنين بمحافظة تعز، حيث استهدف طيران العدوان السعودي منزلاً في عزلة وادي الضباب بمديرية صبر الموادم، ما أدى إلى إصابة امرأة وطفلتين، كما أصيب عشرة مدنيين، بينهم مهاجر أفريقي، بنيران وقصف العدوان على محافظتي صعدة وتعز.

استهداف ممنهج للمنشآت الحيوية ومصادر الطاقة

وصعّد العدوان السعودي استهدافه للمنشآت الخدمية ومصادر الطاقة، حيث شن طيرانه خمس غارات جوية متفرقة على محطة كهرباء المخا بمحافظة تعز، في تصعيد يستهدف أحد المرافق الحيوية المرتبطة بالخدمات العامة، ويهدد بتداعيات مباشرة على حياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.

واستهدف طيران العدوان محطة غاز في قرية بيت الشعبي بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وناقلات غاز في مثلث السحول بمحافظة إب، ضمن سلسلة اعتداءات طالت مرافق ومنشآت مرتبطة بإمدادات الطاقة والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مديريات الصومعة ومكيراس وريف البيضاء بمحافظة البيضاء، كما استهدف مديرية الشمايتين بمحافظة تعز بغارة جوية، وشن غارتين على مديرية القبيطة بمحافظة لحج.

وتكشف خريطة الاستهدافات عن اتساع العمليات الجوية لتشمل مناطق متعددة، حيث توزعت الغارات بين الأحياء السكنية والمنازل ومحطات الكهرباء والغاز وناقلات الوقود، بالتزامن مع سقوط ضحايا مدنيين وخسائر بشرية متزايدة.