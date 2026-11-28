تقرير مصور | العقوبات لا توقف العطاء.. «وتعاونوا» إلى جانب العائلات النازحة

لم تكن العقوبات التي طالت جمعية «وتعاونوا» سبباً للتراجع عن دورها الإنساني، بل محطة أكدت من خلالها تمسّكها بمواصلة مساندة الناس والوقوف إلى جانب أهلها. فمن البقاع الغربي، جدّدت الجمعية حضورها في مراكز النزوح، عبر مبادرة شملت ثمانية مراكز، وقدّمت خلالها مستلزمات شتوية وغذائية للعائلات، في رسالة واضحة بأن القرارات والضغوط لن تثنيها عن مواصلة رسالتها في خدمة المجتمع وأبنائه.

وفي مراكز النزوح، لا تقف أهمية هذه المبادرات عند ما تحمله من مستلزمات، بل تمتد إلى الشعور بأن هناك من لا يزال يتابع أوضاع العائلات ويقف إلى جانبها، في ظل ما يصفه الأهالي بغياب الاهتمام الرسمي وتركهم لمواجهة ظروف النزوح بإمكاناتهم المحدودة.

من مركز نزوح إلى آخر، تتواصل المساعدات فيما تبقى الحاجة أكبر من كل ما يُقدَّم. وبين حرامات الشتاء وحصص الغذاء، أرادت جمعية «وتعاونوا» أن تقول إن علاقتها بالناس لا تحدّدها العقوبات، وإن الوقوف إلى جانب النازحين وأبناء المجتمع اللبناني سيبقى حاضراً ما دامت الحاجة قائمة.

تقرير ماهر قمر

المصدر: موقع المنار