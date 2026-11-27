القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية: ليعلم العدو الظالم والمتغطرس أن الثأر لشهداء الميدان البحري عهدٌ قطعناه بالدم مع إخواننا في القوة البحرية التابعة للجيش الإيراني