العلامة الخطيب يلتقي وفدا من عيترون عرض لشؤون النازحين ..وآخر إيرانيا يوقع الإثنين مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية

استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب بعد ظهر اليوم وفدا من بلدة عيترون الحدودية، برئاسة رئيس البلدية سليم مراد الذي عرض لأوضاع النازحين واحتياجاتهم على مختلف الصعد الصحية والتربوية والإغاثية فضلا عن تأمين المدفن المناسب لودائعهم .

وقد وعد العلامة الخطيب الوفد ببذل أقصى الجهود مع المعنيين لتلبية مطالب النازحين في إطار الإمكانات المتوفرة لدى المجلس الشيعي ،وتوجه بالتحية الصادقة إلى “أهلنا الصامدين الصابرين الذين يعضون على الوجع والألم والمعاناة ،حفاظا على عزتهم وكرامتهم،بعد أن قدموا أغلى ما يملكون في سبيل هذه الكرامة” .

وأعرب العلامة الخطيب أمام الوفد عن ثقته بأن الحرب ستنتهي وسيعود أهلنا إلى ديارهم ويعيدون إعمارها ، مشيرا الى أن المسألة هي مسألة وقت.

وفد جامعي إيراني

واستقبل العلامة الخطيب بعد ذلك وفدا جامعيا إيرانيا ،برئاسة ممثل قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد مجتبى خامنئي في الجامعات، الشيخ مصطفى رستمي ،وضم عددا من المعنيين وبينهم نائب رئيس جامعة “أزاد” الدكتورفيروز فر ،والتي تضم 350 ألف طالب ،وعشرين ألف أستاذ وعشرين ألف متعاون ،وقد خرّجت حتى الآن ثمانية ملايين طالب.

وسيوقع الوفد يوم الإثنين المقبل مذكرة تفاهم مع الجامعة الإسلامية ،للتعاون في المجالات العلمية والدراسية والبحثية . وقد عرض الشيخ رستمي لتاريخ العلاقات بين لبنان والجمهورية الإسلامية في المجالات العلمية ،والتي عزّزها في البداية الإمام المغيب السيد موسى الصدر،وأعرب عن الإستعداد لرفع مستوى التعاون والمساعدة للجامعة الإسلامية في جميع المجالات.

ورحب العلامة الخطيب بالوفد ونوّه بالعناية التي أبدتها وتبديها الجمهورية الإسلامية بلبنان وبالطائفة الشيعية،وذكّر بدور العلماء الشيعة اللبنانيين تاريخيا في إيران،وقال “إننا نعتبرا أنفسنا جسما واحدا ،وأن قضيتنا واحدة في مواجهة الإستكبار العالمي” .

وأضاف “أن هذه الحرب التي شنت علينا وعلى الجمهورية الإسلامية سوف تنتهي لمصلحتنا إن شاء الله . إن المستهدف من هذه الحرب هو الإسلام لتبديل ديننا ،لكن هذه الحرب فشلت وستنتهي بهزيمتهم .ونشكر الجمهورية الإسلامية التي دفعت أثمانا كبيرة للدفاع عن الإسلام وعن المستضعفين في العالم .ونحن نتصدى للإدعاءات التي تقول إن إيران تتدخل في شؤون لبنان ،فيما الولايات المتحدة هي التي تتدخل وتفرض إملاءاتها وشروطها على اللبنانيين” .

واشار الى “أننا نتعامل مع الآخرين من منطلق إنساني وبأخلاق وتعاليم ديننا وأئمة أهل البيت، وهو ما يزعج الأعداء الذين يريدون الفتنة والشقاق،وقد فشلت أهدافهم”.