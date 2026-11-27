الجمارك اللبنانية: شحنة الكبتاغون المضبوطة في العراق لم تمرّ عبر المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا

أعلنت المديرية العامة للجمارك اللبنانية أنّ التحقيقات بشأن شحنة الـ400 ألف حبّة كبتاغون التي أعلنت السلطات العراقية إحباط محاولة تهريبها، بالتعاون مع السلطات السورية، أظهرت أنّ الشحنة أُدخلت إلى الأراضي السورية تهريبًا، من دون المرور بأيّ من المعابر الحدودية الشرعية بين لبنان وسوريا.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنّ المديرة العامة للجمارك غراسيا قزي تواصلت مع نظيرها السوري، على خلفية ما ورد بشأن قدوم الشحنة من لبنان، لمتابعة القضية والاستفسار عمّا توصّلت إليه التحقيقات بشأن مسارها، وقد أبلغها بنتائج التحقيقات المذكورة.

المصدر: موقع المنار