الصين ترفض الرسوم الجمركية الأمريكية المقترحة وتتوعد بالرد

أعلنت الصين، رفضها بشدة مقترح الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد بحزم.

وأفاد متحدث وزارة التجارة الصينية خه يادونغ خلال مؤتمر صحفي ردا على مقترح واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية على 14 اقتصادا من بينها الصين، بأن التحقيق الأمريكي بموجب “المادة 301” يُعد “نموذجا للنهج أحادي الجانب الذي يعطل النظام الاقتصادي الدولي بشكل خطير وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

ودعا الولايات المتحدة إلى تصحيح ممارساتها الخاطئة والعودة إلى المسار الصحيح المتمثل في تسوية الخلافات من خلال الحوار والتشاور.

وأضاف أن الصين “ستراقب التطورات عن كثب، وتحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة المتناسبة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم”.

والأربعاء، أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي نتائج تحقيق أجراه بموجب “المادة 301” بشأن ما أسماه “الطاقة الإنتاجية المفرطة”، مقترحا فرض رسوم جمركية إضافية على 14 اقتصادا بينها الصين والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، بدعوى مكافحة فائض الطاقة الإنتاجية الصناعية وكبح الممارسات التجارية غير العادلة.

وتتراوح الرسوم المقترحة بين 15 و35 بالمئة، فيما تستهدف واشنطن الصين وفيتنام والهند وسنغافورة بأعلى المعدلات.

وتستند الخطوة إلى “المادة 301” من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، وسط مخاوف من تصاعد التوترات التجارية وزيادة الضغوط على الشركاء التجاريين لإبرام اتفاقات مع واشنطن.

هدنة تجارية

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان الصين في 9 تشرين الثاني / نوفمبر الجاري، تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة لمدة شهرين، بهدف توفير بيئة مستقرة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقالت لجنة التعريفات الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني في بيان آنذاك، إنها مددت تعليق الرسوم الجمركية الإضافية البالغة 24 بالمئة على الواردات الأمريكية لمدة شهرين مع الإبقاء على رسوم إضافية بنسبة 10 بالمئة.

ويستمر تعليق الرسوم حتى 10 كانون الثاني / يناير 2027 في إطار التفاهمات التجارية بين بكين وواشنطن.

وكان البلدان قد توصلا إلى هدنة تجارية مؤقتة خلال لقاء الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، في تشرين الاول / أكتوبر 2025.

المصدر: روسيا اليوم