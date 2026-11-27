الولايات المتحدة تواجه صعوبات في تمديد العمر التشغيلي لصواريخ “توماهوك”

أفادت وثائق ميزانية بأن البحرية الأمريكية أرجأت عملية إعادة اعتماد صواريخ “توماهوك” الجوالة لأكثر من عام، على الرغم من النقص الحاد في هذه الذخائر.

وصرح المرشح لمنصب وزير البحرية الأمريكية، هونغ كاو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بتاريخ 17 نوفمبر، بأن البحرية الأمريكية اضطرت لاستخدام صواريخ توماهوك منتهية الصلاحية في ضرب إيران بسبب نقص الذخائر.

ووفقا لوثائق ميزانية اطلعت عليها وكالة “نوفوستي” يبلغ العمر التشغيلي الإجمالي لصواريخ توماهوك 30 عاما، مع إمكانية إعادة اعتمادها بعد 15 عاما من الخدمة.

وكانت البحرية تخطط لتجديد 274 صاروخا في السنة المالية 2024. تم تخفيض الطلبية لاحقا إلى 218 صاروخا، وتأجلت أولى شحنات الصواريخ المعاد اعتمادها 15 شهرا إلى أغسطس 2026، بعد بدء العملية ضد إيران.

كما خفضت طلبية إعادة اعتماد الصواريخ للسنة المالية 2025 من 252 إلى 164 صاروخا، وتأجل بدء التسليمات من مايو 2026 لمدة 12 شهرا بالضبط.

مع ذلك، لا يشير أحدث تقرير للميزانية لعام 2026 بأكمله إلى أي تسليمات لهذه الصواريخ المحدثة، حيث لا يتوقع وصول الدفعات الجديدة قبل مايو وسبتمبر 2027 للنسخ الأساسية والمضادة للسفن على التوالي.

ويرجع هذا التأخير بشكل رئيسي إلى تضخم المدة الزمنية اللازمة لأعمال التجديد في مصانع شركة “رايثيون”، والتي ارتفعت من 12 شهرا إلى 31 شهرا للنسخة القياسية، وإلى 40 شهرا للنسخة المضادة للسفن.

ولم توضح التقارير ما إذا كان هذا العجز اللوجستي قد أثر بشكل مباشر على فعالية الضربات خلال العملية الإيرانية أم لا.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية