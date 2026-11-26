مشروع “ستارمايند”.. واشنطن تمنح ماسك ترخيصا لإطلاق مليون قمر اصطناعي







منحت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية شركة سبيس إكس ترخيصا لإطلاق ما يصل إلى مليون قمر صناعي لبناء شبكة مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في الفضاء.

ويمثل القرار، أول موافقة تنظيمية في التاريخ الأمريكي لإنشاء كوكبة مراكز بيانات مدارية، بهدف نقل عمليات الحوسبة الضخمة للذكاء الاصطناعي التي تستهلك طاقة هائلة إلى خارج كوكب الأرض.

وتعرف الشبكة باسم ستارمايند. ويعمل كل قمر صناعي بالطاقة الشمسية، ويهز بمعالجات فيرا ووحدات معالجة رسومية روبن من شركة إنفيديا مصممة للعمل في الفضاء.

ويبلغ باع جناحي كل قمر 75 مترا وارتفاعه بعد النشر 30 مترا. وستعمل الأقمار في المدار الأرضي المنخفض على ارتفاعات تتراوح بين 500 و1,002 كيلومتر، وستعالج البيانات في المدار ثم ترسل النتائج إلى الأرض عبر روابط ليزر ضوئية فائقة السرعة متصلة بشبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس، مع دعمها بروابط الترددات الراديوية كنظام احتياطي.

وبموجب قرار الترخيص، يتعين على سبيس إكس إطلاق قمر صناعي تشغيلي واحد على الأقل بحلول نوفمبر 2033، ونشر نصف الكوكبة بحلول نوفمبر 2038، واستكمال إطلاق المليون قمر بالكامل بحلول نوفمبر 2040.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في الشركة إلى خطط لبدء عمليات الإطلاق الأولية في وقت مبكر من أواخر عام 2027. وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار إن الموافقة خطوة حاسمة للحفاظ على الريادة الأمريكية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع تخفيف الضغط عن شبكات الكهرباء وموارد المياه الأرضية الناتج عن مراكز البيانات العملاقة.

وتعمل شركات تكنولوجيا أخرى، مثل غوغل عبر مشروع صن كاتشر وبلو أوريجين عبر مشروع صن رايز، على تطوير مبادرات منافسة للحوسبة المدارية.

وقدمت شركات منافسة، من بينها كايبر سيستمز التابعة لأمازون وفياسات، إلى جانب الجمعية الفلكية الأمريكية، التماسات لرفض الطلب.

وحذر علماء ومنتقدون من التلوث الضوئي في سماء الليل، وتلوث الغلاف الجوي العلوي جراء عمليات الإطلاق والعودة المتكررة، ومخاطر الاصطدام في المدار، فضلاً عن الصعوبات الهندسية المتعلقة بتشتيت الحرارة الناتجة عن الرقائق عالية الطاقة في فراغ الفضاء.

ولا يوجد في المدار حاليا سوى نحو 17,000 قمر صناعي نشط على مستوى العالم، بما في ذلك أكثر من 11,000 قمر تابع لستارلينك.

ويشير محللو الصناعة إلى أن مشغلي الأقمار الصناعية غالبا ما يطلبون سقوفا تنظيمية تفوق بكثير أعداد الإطلاق النهائية الفعلية لضمان حجز المواقع المدارية وتوفير مرونة في التصميم.

المصدر: روسيا اليوم