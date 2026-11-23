بعد تعثره مع الليكود.. تقدم بمفاوضات آيزنكوت والحريديم حول قانون التجنيد

كشفت “القناة 12” الإسرائيلية عن تقدم في المفاوضات بين حزب “يشار” وكتلة “يهدوت هتوراه” الحريدية بشأن تشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن غادي آيزنكوت يستعد لطرح صيغة معدلة لقانون التجنيد خلال الأسبوع الجاري.

وقالت القناة إن مسؤولين من الطرفين عقدوا اجتماعات خلال الساعات الـ24 الماضية، وصفتها فرق التفاوض بأنها مهمة، وإن تقدما تحقق خصوصا في ملف تجنيد الحريديم.

ونقلت عن مصادر في “يهدوت هتوراه” قولها إن تقدما إيجابيا تحقق بالفعل، لكنها شددت على أن المفاوضات لا تزال بعيدة عن مرحلة تبادل مسودات الاتفاق.

ومن المتوقع، بحسب القناة، أن يعرض آيزنكوت صيغة جديدة على الأحزاب الحريدية بعدما رفض الحاخامان دوف لاندو وموشيه هليل هيرش البنود الرئيسية في مقترحه السابق.

وكان المقترح المرفوض يتضمن منح إعفاء من الخدمة العسكرية لنحو 3% من طلاب المعاهد الدينية من إجمالي دفعة التجنيد السنوية، في حين يتوقع أن تتضمن الصيغة الجديدة تعديلا في أعداد الحريديم الذين يمكنهم الحصول على الإعفاء.

وقالت القناة إن الأحزاب الحريدية كانت تسعى إلى تمرير قانون الإعفاء من التجنيد قبل أداء الحكومة اليمين الدستورية، لكنها باتت تدرك أن هذا السيناريو غير واقعي، وتسعى حاليا إلى الحصول على التزام تشريعي واضح ضمن الاتفاق مع آيزنكوت.

وأضافت أن نجاح المفاوضات مع “يهدوت هتوراه” قد يفتح الباب أمام انضمام حزب “شاس” الحريدي إلى الحكومة، وهو ما يكتسب أهمية في ظل رفض رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان الاعتماد على الكتل العربية لتأمين الأغلبية.

وتأتي هذه التطورات بعد تعثر المفاوضات بين “يشار” والليكود في التوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل الحكومة، في وقت يواصل فيه آيزنكوت محادثاته مع الأحزاب الحريدية لتأمين الأغلبية اللازمة.

المصدر: إعلام العدو