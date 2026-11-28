آيزنكوت: أدعو نتنياهو وفريقه الليلة لمفاوضات جادة استنادا للمقترح الذي لم يرد عليه بعد

قال رئيس حزب يشار غادي آيزنكوت ان:”الوحدة التي تحتاج إليها إسرائيل، والتي أنا مستعد لتحقيقها ودفع أثمان سياسية من أجلها، هي وحدة بين مواطني إسرائيل على أساس القيم، ووحدة تقوم على نهج جديد ومختلف، يقدّر ويعلي شأن التضامن الإسرائيلي الذي أعتبره عنصرًا أساسيًا في الأمن القومي الإسرائيلي”.

واضاف:”لذلك، تم يوم الأحد الماضي تقديم مقترح مفصل إلى نتنياهو عبر قناة سرية أُنشئت بناءً على طلبه، وتضمن المقترح معالجة قضايا جوهرية، وقد قدمنا بشأن بعضها، كما أطلعتكم قبل حلول السبت، تنازلات كبيرة من جانبنا، وذلك قبل توقيعنا على اتفاق ائتلافي آخر، وحتى هذه اللحظة لم نتلقَّ أي رد بشأن هذه القضايا”.

وتابع:”منذ نحو ثلاثة أسابيع، أقترح أنا وفريقي إجراء مفاوضات حقيقية وصادقة ومكثفة، ونسعى إلى ذلك، لكننا نواجه الرفض والمراوغة، وخلال الفترة الماضية، تمت صياغة المبادئ الأساسية للحكومة التي أعتزم عرضها لأداء اليمين الدستورية خلال الأيام المقبلة، وستشكل هذه المبادئ أساسًا لأي حكومة مستقبلية برئاستي”.

وقال:”إذا كان حزب الليكود مستعدًا لوحدة حقيقية، فأنا مستعد لاختبار مدى جديته خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وأدعو نتنياهو وفريقه، هذه الليلة، إلى فندق دان أكاديا في هرتسليا، حيث أتواجد مع فريقي المفاوض، لإجراء مفاوضات حقيقية ومكثفة بشأن المبادئ الأساسية والقضايا السياسية، استنادًا إلى المقترح المفصل الذي لم يرد عليه نتنياهو حتى الآن”.

وختم:”إنني ملتزم تجاه مواطني إسرائيل، بمن فيهم الذين لم، يصوتوا لي ولشركائي، بمواصلة العمل من أجل تشكيل حكومة جيدة لجميع مواطني إسرائيل خلال الأيام القليلة المقبلة”.