وكالة الطاقة الدولية: أزمة هرمز أكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ



حذرت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، من أنّ تشكيل الأزمة في “الشرق الأوسط”، سيُعد أكبر تهديد في التاريخ لأمن الطاقة، لافتةً إلى أن أثرها سيكون دائماً.



وأشار مدير الوكالة، فاتح بيرول، في تقريره السنوي، إلى أن “أزمة مضيق هرمز تسببت بتهديد أكبر بكثير من حجم الصدمات النفطية في السبعينات”.



وقال إن تنويع مصادر الإمداد وإعطاء الأفضلية للموارد الوطنية المتوافرة أصبحا في رأس أولويات الدول.



وأفادت الوكالة في تقريرها السنوي الرئيس، “آفاق الطاقة العالمية”، بأن المستهلكين “يتحمّلون حصة متزايدة من الكلفة مع تضاؤل قدرة العالم على امتصاص أثر النزاع على إمدادات الطاقة”.



وللإشارة، تواجه دول الخليج صعوبات في تصدير النفط مُذ بدأت التوترات في المضيق بعد شن الولايات المتحدة و”إسرائيل” عدواناً على إيران في شباط/ فبراير الماضي.



وحذّرت إيران أكثر من مرّة من الإبحار عبر هرمز دون تنسيق مسبق معها، في تأكيد أنّ الإبحار في المناطق الخطرة قد يؤدّي إلى الاصطدام بالألغام البحرية واندلاع الحرائق.



كذلك، طالبت طهران الشركات بعدم الانصياع للأوهام الأميركية وادّعاءات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ما يسمّى “تأمين المضيق وإزالة الألغام منه”.

المصدر: الجزيرة نت