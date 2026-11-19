بيان القمة الثلاثية بين روسيا والصين والولايات المتحدة: تخطط الدول لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لصالح جميع الدول وتؤكد مجددا على أهمية استقرار إمدادات الطاقة