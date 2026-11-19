دبوق يدعو إلى تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم البلديات والنازحين في قضاء صور

أكّد رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق أهمية استمرار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتعزيزه، بما يدعم البلديات ويحسّن الخدمات المقدّمة للمواطنين والنازحين، ويساعد على مواجهة التحدّيات التي تشهدها المنطقة.

وجاء كلام دبوق خلال استقباله الممثّل المقيم للبرنامج في لبنان أليساندرو مراكيتش في مقرّ الاتحاد، بحضور وفد من البرنامج ضمّ مديرة مكتب جنوب لبنان جنان شيندر، ومدير برنامج الوقاية من الأزمات راغد عاصي، ومديرة الإعلام والتواصل كوثر فحص.

ورحّب دبوق بالوفد، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الاتحاد والبرنامج، والذي أثمر تنفيذ عدد كبير من المشاريع الإنمائية والخدماتية. وثمّن دور البرنامج في دعم الاتحاد وبلدياته، ولا سيّما في مواكبة أزمة النزوح والاستجابة للاحتياجات الناجمة عنها.

وعقب اللقاء، جال مراكيتش والوفد المرافق في غرفة عمليات وحدة إدارة الكوارث في الاتحاد، حيث اطّلعوا من دبوق على طبيعة عمل الوحدة ومهامّها في إدارة ملف النزوح ومتابعة تداعياته، والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية حاجات النازحين ومتابعة شؤون مراكز الإيواء، والاستجابة للتحدّيات الإنسانية والخدماتية التي فرضتها الأزمة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام