بيان القمة الثلاثية بين روسيا والصين والولايات المتحدة: تعرب عن التزامها بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي وتؤكد على أنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية ويجب ألا تندلع هذه الحرب أبدا