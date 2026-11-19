“قمة شنجن”: لا منتصر في الحرب النووية… وتأكيد على أهمية استقرار إمدادات الطاقة

أعرب بيان القمة الثلاثية بين رؤساء روسيا والصين والولايات المتحدة عن “التزامها بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي”، مؤكدة على أنه “لا يمكن أن يكون هناك منتصر في حرب نووية ويجب ألا تندلع هذه الحرب أبداً”.

بيان القمة الثلاثية أعلن أن “الدول تخطط لزيادة إنتاج وتوريد المنتجات النفطية المكررة لصالح جميع الدول وتؤكد مجددا على أهمية استقرار إمدادات الطاقة”.

هذا واختتمت أعمال القمة الثلاثية بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، ونظيريه الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في مدينة شنجن بجنوب الصين، في اجتماع غير مسبوق برزت خلاله ملفات الحرب في أوكرانيا والأسلحة النووية وإيران.

وعقدت القمة اليوم الخميس على هامش منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك)، الذي يضم 21 دولة مطلة على المحيط الهادي.

وقال ترمب خلال القمة إن الولايات المتحدة وروسيا والصين “تسجل التاريخ” باجتماعها للمرة الأولى بهذا الشكل، مضيفا أن الدول الثلاث تتحمل مسؤولية خاصة في الحفاظ على حوار مثمر ومنفتح يؤثر في شعوبها والعالم.

وأكد الرئيس الأمريكي ضرورة خفض أخطار استخدام الأسلحة النووية، قائلا إن القمة تمنح الأطراف فرصة لبحث آفاق جديدة، كما شدد على أن بلاده لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

من جانب آخر، قال بوتين إن الدول الثلاث قادرة على المساهمة في تعزيز السلام والاستقرار إذا تعاونت، مؤكدا أنها تتحمل مسؤولية مشتركة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.

وقالت مديرة مكتب الجزيرة في الصين شيماء جو إي إي إن بكين تنظر إلى التنسيق بين القوى الكبرى باعتباره ضروريا للتعامل مع الأزمات الدولية، مشيرة إلى أن الملفات المطروحة تشمل أوكرانيا وإيران وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

وأضافت أن الصين تتمسك برفض المشاركة في اتفاق جديد للحد من الأسلحة النووية، انطلاقا من موقفها بأن ترسانتها، المقدرة بنحو 600 رأس نووي، أقل كثيرا من الترسانتين الأمريكية والروسية.

من جهتها، قالت مراسلة الجزيرة وجد وقفي إن ترمب حدد 4 ملفات رئيسية للمحادثات، هي الحوار بين القوى الكبرى، والحد من انتشار الأسلحة النووية، والحرب في أوكرانيا، ودور المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن ترمب وصف المحكمة الجنائية الدولية بأنها “منظمة مارقة”، وأبدى رغبته في مناقشة دورها، علما بأن الولايات المتحدة وروسيا والصين ليست أطرافا فيها.

أوكرانيا في صدارة المحادثات

وقال الكرملين إن الملف الأوكراني كان الموضوع الرئيسي في اللقاء الثنائي الذي جمع بوتين وترمب قبل القمة الثلاثية، وقال مساعد الرئيس الروسي إن الاجتماع سار على نحو جيد.

وكان ترمب قد قال خلال لقائه بوتين إنه يتوقع أن يفضي الاجتماع إلى “كثير من الأشياء الرائعة”، واصفا الرئيس الروسي بأنه “صديق”.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه يعتزم مناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا مع شي، ثم مواصلة بحث الملف خلال الاجتماع الثلاثي مع بوتين.

لقاء ترمب وشي

وسبق القمة أيضا لقاء ثنائي بين الرئيسين الصيني والأمريكي، قال خلاله شي إن العلاقات الصينية الأمريكية مستقرة بشكل عام وتشهد تحسنا.

وقال ترمب إن علاقات بلاده مع الصين “مميزة”، وإن لقاءه مع نظيره الصيني سيكون مثمرا، مشيرا إلى اتفاق الجانبين على ضرورة استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام عن مسؤول أمريكي أن القمة لا يتوقع أن تفضي إلى نتائج كبيرة أو اتفاقات مرتفعة السقف، وإنما تشكل حوارا تمهيديا قد يمهد لاجتماعات ثلاثية لاحقة.

وتأتي القمة في وقت تتواصل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا منذ عام 2022، إلى جانب الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت في فبراير/شباط الماضي بهجوم أمريكي إسرائيلي على إيران.قت تتواصل فيه الحرب الروسية على أوكرانيا منذ عام 2022، إلى جانب الحرب في الشرق الأوسط التي بدأت في فبراير/شباط الماضي بعدوان أمريكي إسرائيلي على إيران.

المصدر: وكالات