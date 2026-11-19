وكالة الطاقة الدولية تحذّر من تهديد غير مسبوق لأمن الطاقة جراء أزمة الشرق الأوسط

حذّرت وكالة الطاقة الدولية اليوم الخميس من أن أزمة الشرق الأوسط التي اندلعت في شباط/فبراير مع شن الولايات المتحدة و”إسرائيل” أولى الضربات على إيران، تشكّل “أكبر تهديد” لأمن الطاقة في التاريخ.

وقالت الوكالة في تقريرها السنوي “آفاق الطاقة العالمية”، إن المستهلكين يدفعون ثمنا متزايدا للأزمة مع تضاؤل الخيارات المتاحة للحد من تداعيات اضطراب الإمدادات. وأكدت أن الأزمة ستترك “آثارا دائمة”، شأنها في ذلك شأن صدمات الطاقة السابقة.

وتواجه دول الخليج صعوبات في تصدير نفطها منذ أن فرضت إيران عند اندلاع الحرب قيوداً مشددة على حركة الملاحة في مضيق هرمز الحيوي، وهي تعلن بانتظام استهداف سفن لا تسلك المسار الذي حددته بمحاذاة سواحلها. وردت الولايات المتحدة بفرض حصار على الموانئ الإيرانية.

وكان نحو خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم يمر عبر المضيق قبل الأزمة. ولا تزال حركة الإمدادات تشهد اضطرابا شديدا رغم قيام الولايات المتحدة بمواكبة عدد متزايد من السفن عبره.

وكتب مدير الوكالة فاتح بيرول في مقدمة تقريره السنوي أن “أزمة مضيق هرمز تسببت بأكبر تهديد لأمن الطاقة في التاريخ، تهديد أكبر بكثير من حجم الصدمات النفطية في السبعينات”.

وأشار بيرول إلى جهود بذلتها دول عدة للتخفيف من وطأة الأزمة على الأسر. فالدول المنتجة طرحت كميات إضافية في السوق وسلكت طرقا بديلة لإيصال إمداداتها، فيما خفضت الصين مشترياتها من الأسواق العالمية.

وكتب “حاولت الحكومات التخفيف من وطأة الأزمة على المستهلكين، لكنهم واجهوا رغم ذلك ارتفاعا في الأسعار، وفي بعض الحالات نقصا في الإمدادات”.

وأفادت الوكالة في تقريرها بأن المستهلكين يتحمّلون حصة متزايدة من الكلفة مع تضاؤل قدرة العالم على امتصاص أثر النزاع على إمدادات الطاقة.

وكان بيرول أكثر تفاؤلا في تموز/يوليو حين كتب أن سوق النفط لا تزال تستفيد من “عوامل عدة تخفف من وقع الصدمة”.

هل يعود قطاع الطاقة إلى ما كان عليه؟

وصدر التقرير فيما تستضيف تركيا مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للمناخ (كوب31). وتواجه الحكومات ضغوطا للتصدي لتغير المناخ بعد عام شهد موجات حر شديدة وحرائق غابات في أوروبا وفيضانات فتاكة في النيبال.

وتستند الوكالة في توقعاتها إلى ثلاثة سيناريوهات. ويقوم الأول، وهو الأكثر حذرا، على السياسات المعمول بها اليوم. أما الثاني فيأخذ في الحسبان أيضا السياسات “المعلنة”، بما فيها تدابير لم تعتمدها الحكومات بعد. ويفترض الثالث أن يبلغ صافي الانبعاثات في العالم صفرا بحلول عام 2050.

ووفق السيناريو الثاني، تتوقع الوكالة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط ذروته نحو عام 2030 ثم يبدأ بالتراجع ببطء، فيما يواصل الطلب على الغاز ارتفاعه حتى قرابة عام 2035.

وأدرجت الوكالة في تقرير هذا العام سيناريوهين إضافيين يتناولان تداعيات استمرار أزمة الشرق الأوسط.

وقال بيرول في بيان “أظهر قطاع الطاقة والاقتصاد العالمي قدرة كبيرة على الصمود، لكن كلّما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها عمقا”.

وأضاف “لا أرى أي مسار يمكن التعويل عليه لعودة عالم الطاقة إلى ما كان عليه قبل” الأزمة.

المصدر: وكالات